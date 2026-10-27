Sự phát triển của ngân hàng số và việc triển khai Thông tư số 64/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định về triển khai giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) trong ngành Ngân hàng mở rộng khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu, đồng thời gia tăng rủi ro từ đối tác công nghệ, sử dụng dữ liệu sai mục đích, trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dữ liệu xuyên biên giới. Bài viết phân tích các rủi ro, đối chiếu với khuôn khổ pháp lý hiện hành và đề xuất yêu cầu quản trị nhằm bảo vệ dữ liệu trong toàn bộ vòng đời, đồng thời xác định trách nhiệm của ngân hàng và các bên liên quan.