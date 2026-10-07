Tận tâm vì đoàn viên, trách nhiệm với doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Đông Nam Á hoạt động trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện. NLĐ làm việc tại nhiều địa bàn, sản xuất theo ca nên hoạt động công đoàn gặp không ít khó khăn, từ việc tập hợp đoàn viên đến nắm tâm tư, nguyện vọng và tổ chức các hoạt động chăm lo.

Trên cương vị Chủ tịch CĐCS, anh Trần Văn Trám xác định công đoàn phải thực sự là “cầu nối” giữa 74 NLĐ và doanh nghiệp. Bởi vậy, anh thường xuyên gần gũi, lắng nghe đoàn viên, kịp thời phản ánh những kiến nghị chính đáng đến lãnh đạo công ty; đồng thời tuyên truyền, vận động NLĐ thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong công việc.

Anh tham gia xây dựng, thương lượng và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể, trong đó, nhiều nội dung có lợi hơn mức tối thiểu theo quy định pháp luật. Công đoàn cũng phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ hằng năm, tạo diễn đàn để NLĐ đóng góp ý kiến, đối thoại với doanh nghiệp, cùng tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Giai đoạn dịch Covid-19 từ năm 2020 đến giữa năm 2022, hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu nhiều tác động tiêu cực. Trong khi đó, đặc thù sản xuất thủy điện phụ thuộc vào thời tiết, nguồn nước càng đặt ra thách thức trong duy trì việc làm, thu nhập và bảo đảm an toàn cho NLĐ. Trước tình hình đó, anh Trám cùng Ban Chấp hành CĐCS tham mưu, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm duy trì việc làm, ổn định thu nhập và đảm bảo đời sống đoàn viên. Công đoàn làm “cầu nối” để doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí ăn, ở, sinh hoạt, thuốc điều trị, quần áo chống dịch và bộ xét nghiệm Covid-19 cho NLĐ phải làm việc, sinh hoạt tập trung tại đơn vị. Tổng kinh phí hỗ trợ trong thời gian cao điểm lên tới gần 500 triệu đồng.

Sau cơn bão số 3 năm 2024 và bão số 10 năm 2025, anh Trám tiếp tục cùng tổ chức công đoàn vận động nguồn lực hỗ trợ các gia đình đoàn viên bị thiệt hại với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Những phần quà, sự hỗ trợ đến đúng lúc không chỉ giúp đoàn viên vơi bớt khó khăn mà còn cho thấy vai trò của tổ chức công đoàn trong những thời điểm NLĐ cần được sẻ chia nhất.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy của công ty, anh phối hợp xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá những nguy cơ mất an toàn và đề xuất giải pháp khắc phục. Trong xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, thân thiện, công đoàn phát động trồng 5.000 cây hoa giấy tại khu vực nhà máy, hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh.

Cùng với sự phối hợp của doanh nghiệp, các hoạt động trồng cây, cải tạo cảnh quan, phục hồi rừng được triển khai với nguồn lực gần 3 tỷ đồng, hướng tới xây dựng hình ảnh nhà máy thủy điện “Xanh, thân thiện với môi trường”.

“Tôi luôn xác định làm công tác công đoàn trước hết phải gần gũi, lắng nghe và hiểu NLĐ. Khi đoàn viên gặp khó khăn, tổ chức Công đoàn phải có mặt và hỗ trợ trong khả năng của mình. Muốn hoạt động công đoàn hiệu quả phải tạo sự đồng thuận giữa NLĐ và doanh nghiệp, để hai bên cùng phát triển”, anh Trám chia sẻ.

Trong điều kiện cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa đảm nhận công tác công đoàn, anh Trám luôn chủ động sắp xếp công việc, phát huy vai trò của Ban Chấp hành và đoàn viên để triển khai nhiệm vụ. Anh quan niệm, hoạt động công đoàn chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tế của NLĐ; cán bộ công đoàn phải gần đoàn viên, hiểu đoàn viên và bảo vệ những quyền lợi chính đáng của họ. Từ cách làm đó, anh Trám từng bước tạo dựng sự đoàn kết, phát huy vai trò của từng cán bộ, đoàn viên, đưa hoạt động công đoàn trở thành điểm tựa thiết thực của NLĐ, đồng thời là “cầu nối” góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Những đóng góp của anh và tập thể CĐCS Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Đông Nam Á được các cấp công đoàn, chính quyền ghi nhận. CĐCS công ty nhiều năm được khen thưởng, trong đó có Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2021. Anh Trám được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Ông Đặng Nguyên Hoàn - Chủ tịch Công đoàn phường Lào Cai cho biết: “Điểm nổi bật ở anh Trần Văn Trám là dù công việc chuyên môn nhiều, hoạt động công đoàn lại kiêm nhiệm, anh vẫn dành nhiều tâm huyết cho đoàn viên, chủ động tham mưu và tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, xây dựng CĐCS vững mạnh.

Với sự tận tâm, trách nhiệm và cách làm gần gũi, thiết thực, anh Trần Văn Trám không chỉ là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên mà còn là “cầu nối” gắn kết NLĐ với doanh nghiệp. Từ những việc làm cụ thể, anh góp phần vun đắp môi trường làm việc an toàn, đoàn kết, tạo nền tảng để NLĐ yên tâm gắn bó và doanh nghiệp phát triển bền vững.