Tận tâm từng mẫu ADN, thắp hy vọng tìm lại danh tính liệt sĩ

Không để tuổi cao, sức yếu trở thành trở ngại

Với nhiều gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính, hành trình tìm kiếm người thân là nỗi niềm kéo dài qua nhiều năm, thậm chí nhiều thế hệ. Thời gian trôi đi, những người trực tiếp biết về hoàn cảnh hy sinh, nơi an nghỉ của liệt sĩ ngày càng ít; trong khi không ít thân nhân đã tuổi cao, sức yếu, việc đi lại khó khăn. Bởi vậy, mỗi thông tin được bổ sung, mỗi mẫu ADN được thu nhận đều mang ý nghĩa đặc biệt trên hành trình tìm lại danh tính những người đã ngã xuống.

Thấu hiểu điều đó, trong tháng 10/2026, Công an phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) đã tổ chức 2 buổi thu nhận mẫu ADN đối với 86 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính trên địa bàn. Để hoạt động đạt hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ chủ động rà soát các trường hợp thuộc diện thu nhận, tuyên truyền, giải thích ý nghĩa của việc lấy mẫu, hướng dẫn thân nhân phối hợp thực hiện và kết nối với các đơn vị chức năng.

Cán bộ Công an phường Ngọc Hà đến tận nhà thân nhân liệt sỹ để hỗ trợ

Đằng sau kết quả ấy là sự kiên trì trong từng khâu công việc. Việc rà soát, hướng dẫn không chỉ đòi hỏi sự chính xác về thông tin mà còn cần thái độ gần gũi, sẻ chia, bởi những người được vận động phần lớn mang trong mình những ký ức và nỗi mong chờ đặc biệt. Cán bộ, chiến sĩ phải kiên nhẫn giải thích để các gia đình hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thu nhận ADN, từ đó yên tâm phối hợp.

Đáng chú ý, với những trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu, không thể tự di chuyển đến địa điểm thu nhận, Công an phường Ngọc Hà đã chủ động phối hợp, bố trí cán bộ trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ. Những thiết bị chuyên dụng được mang theo, các bước thu nhận được triển khai tại nơi ở, giúp người cao tuổi hạn chế việc đi lại mà vẫn có điều kiện tham gia chương trình.

Công an phường Ngọc Hà giúp người dân đến điểm tiếp nhận

Không chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục, cán bộ, chiến sĩ còn quan tâm đến việc di chuyển của những người sức khỏe yếu. Từ việc dìu đỡ, hỗ trợ lên xuống cầu thang đến phối hợp đưa người cao tuổi đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, mỗi hành động đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của lực lượng Công an cơ sở.

Với người bình thường, một chuyến đi có thể không quá khó khăn; nhưng với người cao tuổi, bệnh tật, đó đôi khi là trở ngại lớn. Việc chủ động đến tận nhà, hỗ trợ di chuyển vì thế không chỉ giúp công việc được triển khai thuận lợi mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những gia đình có người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo Công an phường Ngọc Hà, 86 mẫu ADN được thu nhận là nguồn dữ liệu phục vụ công tác đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Kết quả xác định danh tính cần trải qua quá trình phân tích, đối chiếu với dữ liệu phù hợp, song việc bổ sung mẫu ADN thân nhân là một khâu quan trọng, góp phần mở rộng cơ hội tìm kiếm những người đã hy sinh.

Với các gia đình, ý nghĩa của việc lấy mẫu không chỉ nằm ở dữ liệu được lưu trữ. Đó còn là niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, người thân của mình sẽ được gọi đúng tên, được xác định quê quán, được trở về với gia đình sau những năm tháng dài chưa rõ thông tin.

Trung tá Nguyễn Anh Đức, Trưởng Công an phường Ngọc Hà, nhấn mạnh: “Công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ được triển khai theo kế hoạch mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mỗi mẫu ADN là một nguồn dữ liệu góp phần phục vụ hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ; đồng thời là niềm hy vọng của những gia đình vẫn ngày đêm mong ngóng người thân. Vì vậy, chúng tôi xác định phải thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ để các gia đình, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức yếu, được tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể”.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Đức, thời gian tới, Công an phường Ngọc Hà sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình cung cấp thông tin, thu nhận mẫu ADN.

Việc thực hiện nhiệm vụ cũng đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, sự tỉ mỉ, thận trọng trong từng khâu, bảo đảm thông tin được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình. Đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, đơn vị tiếp tục quan tâm, tìm giải pháp hỗ trợ phù hợp, không để khó khăn về sức khỏe hay đi lại trở thành rào cản trong quá trình tham gia.

Với các gia đình, ý nghĩa của việc lấy mẫu mang lại hy vọng

Mệnh lệnh từ trái tim

Hoạt động thu nhận ADN thân nhân liệt sĩ là một phần trong hành trình tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Ở đó, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân được thể hiện không chỉ qua việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn mà còn qua cách ứng xử với người dân, sự sẻ chia với những gia đình mang nặng nỗi niềm chưa tìm được người thân.

Từ việc rà soát từng trường hợp, kiên trì tuyên truyền, hướng dẫn đến những chuyến đi tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, sức yếu, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ngọc Hà đang góp phần đưa một nhiệm vụ giàu ý nghĩa nhân văn đến gần hơn với từng gia đình.

86 mẫu ADN chưa thể ngay lập tức trả lời mọi câu hỏi còn bỏ ngỏ, nhưng là những mắt xích cần thiết trong nỗ lực tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ. Mỗi mẫu được thu nhận hôm nay là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh được trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Đó cũng là cách đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, bằng sự tận tụy của mỗi cán bộ, chiến sĩ và bằng quyết tâm không để những hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên.