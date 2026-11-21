Cô giáo Bùi Thị Nga cùng Ban giám hiệu trường THCS Tam Thanh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: Viết Dư

Phát huy vai trò người đứng đầu

Sinh năm 1974 trong một gia đình thuần nông, cô giáo Bùi Thị Nga sớm trải qua mất mát khi bố qua đời lúc cô mới 5 tuổi. Một mình mẹ tần tảo nuôi dạy 7 người con khôn lớn, chăm lo cho các con ăn học. Từ sự hy sinh và vun đắp của mẹ, cả 7 anh chị em đều nỗ lực học tập, trưởng thành; trong đó, cô giáo Nga cùng ba người anh, em lựa chọn gắn bó với nghề giáo.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 1997, cô giáo Nga về công tác tại Trường THCS Đại Thắng. Sau 15 năm trực tiếp giảng dạy, cô chuyển về Trường THCS Trần Huy Liệu (thị trấn Gôi), đảm nhiệm vị trí tổ phó chuyên môn tiếng Anh. Năm 2017, cô được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phúc (xã Liên Minh); năm 2020 chuyển công tác về Trường THCS Tam Thanh.

Cô giáo Bùi Thị Nga (đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Tam Thanh. Ảnh: Viết Dư

Tinh thần học hỏi, tự đổi mới được cô duy trì trong suốt quá trình công tác. Năm 2013, cô là một trong 10 giáo viên tiếng Anh THCS tiêu biểu của tỉnh Nam Định (cũ) được cử đi bồi dưỡng tại Singapore. Năm 2017, cô hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh với kết quả xuất sắc. Năm 2020, cô là giáo viên duy nhất hạng 1 ở cả 3 cấp Mầm non, Tiểu học, THCS đầu tiên của huyện Vụ Bản (cũ).

Tháng 9/2022, khi được giao làm Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS Tam Thanh, cô giáo Nga đứng trước bài toán nhiều thử thách. Chất lượng giáo dục của trường còn ở nhóm cuối trong huyện; đội ngũ giáo viên chưa đồng đều, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và dạy học chưa theo kịp yêu cầu.

Với nhiều năm trực tiếp giảng dạy, làm công tác chuyên môn và quản lý, cô hiểu những khó khăn của giáo viên từ thực tế lớp học. Cô tập trung rà soát chất lượng đội ngũ, phân công nhiệm vụ và xác định những khâu cần ưu tiên. Các tổ, nhóm chuyên môn được định hướng xây dựng mục tiêu cụ thể, theo dõi tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện.

Cô giáo Bùi Thị Nga chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ chuyên môn với cán bộ quản lý, giáo viên Trường THCS Tam Thanh. Ảnh: Viết Dư

Bên cạnh đó, từ năm học 2022 - 2023, nhà trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Đến năm học 2025 - 2026, trường tổ chức 7 buổi tập huấn về trí tuệ nhân tạo (AI). Đến nay, 100% cán bộ, giáo viên đã sử dụng AI trong xây dựng kế hoạch và hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Kì I năm học 2022 - 2023, chất lượng giáo dục đại trà của trường vươn lên vị trí thứ 6/19 trường THCS trong huyện, tăng 11 bậc so với trước. Nhà trường có học sinh đầu tiên của địa phương trúng tuyển vào lớp chuyên Địa lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Năm học 2025 - 2026, học sinh của trường đạt nhiều kết quả ở các sân chơi trí tuệ và thể thao cấp tỉnh. Cả 4 đội tuyển học sinh giỏi của trường đều có giải, với 5 giải Ba và 1 giải Khuyến khích ở các môn Khoa học tự nhiên, Địa lý, Tin học. Đội tuyển thể thao giành 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng cùng các giải Khuyến khích; 2 học sinh được lựa chọn tham gia thi đấu cấp quốc gia. Đặc biệt, dự án STEM “Cảnh báo lũ trên sông bằng công nghệ AI” được trao giấy chứng nhận xuất sắc tại Ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2025 - 2026.

Nhận xét về quá trình công tác của cô giáo Nga, thầy Nguyễn Hữu Dụng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thanh cho biết: “Cô Nga là cán bộ quản lý tiêu biểu, tiên phong đổi mới trong giáo dục, đạt nhiều thành tích nổi trội trong giáo dục toàn diện, có nhiều sáng kiến và công trình khoa học được áp dụng hiệu quả, huy động được các nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho học sinh. Bằng tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh đổi mới, cô đã góp phần xây dựng Trường THCS Tam Thanh trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục toàn diện, lan tỏa tích cực trong ngành giáo dục địa phương”.

Cô giáo Bùi Thị Nga trao đổi công việc, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cùng cán bộ, giáo viên nhà trường. Ảnh: Viết Dư

Từ ngôi trường có chất lượng giáo dục ở nhóm cuối, đến nay Trường THCS Tam Thanh đã vươn lên vị trí thứ 3/18 trường trong khu vực về kết quả tuyển sinh vào lớp 10, xếp thứ 63/385 trường trong toàn tỉnh. Năm học 2026 - 2027, tỷ lệ học sinh đỗ vào lớp 10 THPT đạt 90,57%. Trường được xã đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tỉnh biểu dương trong năm học 2025 - 2026.

Đánh giá về những đóng góp của cô giáo Nga, đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vụ Bản nhận xét: “Đồng chí Bùi Thị Nga là cán bộ quản lý có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với nghề và luôn chủ động, quyết liệt trong công việc. Điều đáng ghi nhận là đồng chí đã biết phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể, mạnh dạn đổi mới phương pháp quản lý, đồng thời tích cực kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh. Những nỗ lực đó đã góp phần tạo nên những chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục của nhà trường, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp giáo dục của địa phương”.

Chăm lo học trò từ những việc làm cụ thể

Nếu những kết quả chuyên môn cho thấy năng lực tổ chức, điều hành của người đứng đầu thì cách cô giáo Bùi Thị Nga quan tâm đến học sinh lại được thể hiện qua những việc làm gần gũi, giản đơn. Cô luôn quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, học tập của những học sinh còn thiếu thốn, đồng thời tìm cách kết nối các nguồn lực xã hội để hỗ trợ các em. Nhà trường sau đó đã vận động, trao tặng 400 đôi dép quai hậu cho học sinh. Món quà thiết thực giúp các em có thêm điều kiện đến lớp, đồng thời gợi mở cho cô cách tiếp cận rộng hơn: “Muốn chăm lo tốt cho học sinh, nhà trường phải hiểu được các em đang cần gì, thay vì chỉ nhìn các em qua kết quả học tập hay những biểu hiện trên lớp” cô giáo Nga chia sẻ.

Cô giáo Bùi Thị Nga (bên phải), Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thanh (xã Vụ Bản) thăm lớp, nắm bắt tình hình dạy và học. Ảnh: Viết Dư

Năm 2022, Trường THCS Tam Thanh cũ có 32 trong tổng số 285 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Sau sáp nhập, toàn trường có 85 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Để các em không bỏ lỡ cơ hội học tập vì điều kiện gia đình, cô giáo Nga cùng tập thể nhà trường chủ động kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phụ huynh và các nhà hảo tâm, vận động hỗ trợ bằng tiền và hiện vật.

Trong các năm học, từ 2022 - 2023 đến 2025 - 2026, tổng nguồn lực nhà trường huy động được để hỗ trợ học sinh và phục vụ hoạt động giáo dục đạt hơn 3,8 tỷ đồng. Riêng trong năm học 2025- 2026, tổng giá trị nguồn lực huy động đạt gần 2,3 tỷ đồng. Đầu năm học 2026 - 2027, nhà trường tiếp tục trao hỗ trợ trị giá 361 triệu đồng cho 227 lượt học sinh. Nguồn kinh phí được sử dụng cho nhiều mục đích thiết thực như trao học bổng, sách vở, quần áo, bảo hiểm y tế, xe đạp và các điều kiện học tập cần thiết.

Trong số những chương trình đồng hành lâu dài có sự hỗ trợ của tổ chức thiện nguyện Hoa Mặt Trời dành cho 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Các em được hỗ trợ học phí, đồng phục, bảo hiểm y tế, sách vở và cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm qua nhiều năm học. Hội từ thiện Công Bao, các nhà chùa Hổ Sơn, Tiên Hương cùng doanh nghiệp và phụ huynh cũng chung tay trao học bổng, xe đạp, quà đầu năm học, hỗ trợ các điều kiện hoạt động của nhà trường.

Chia sẻ về sự quan tâm của cô giáo Nga, em Trương Ngọc Ninh, học sinh lớp 7A, cho biết: “Cô Nga rất quan tâm đến học sinh, nhất là những bạn có hoàn cảnh khó khăn như em. Cô thường hỏi thăm, động viên và tìm cách giúp đỡ để chúng em có điều kiện học tập tốt hơn. Sự quan tâm của cô khiến em cảm thấy được yêu thương, có thêm động lực để cố gắng học tập và vươn lên”.

Cô giáo Bùi Thị Nga, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Tam Thanh (xã Vụ Bản) trò chuyện, cùng học sinh đọc sách tại thư viện nhà trường.

Một hướng chăm lo khác được cô giáo Nga quan tâm là mở rộng cơ hội học tập, nhất là với ngoại ngữ và kỹ năng số. Năm học 2025 - 2026, nhà trường triển khai chương trình học tiếng Anh trực tuyến “Bình dân học vụ tiếng Anh”. Qua đó, học sinh có thêm điều kiện tiếp cận việc học tiếng Anh trên nền tảng trực tuyến, từng bước hình thành thói quen tự học và sử dụng công nghệ trong học tập.

Ở tuổi 52, cô giáo Nga vẫn đặt ra cho mình những mục tiêu học tập mới. Tháng 12/2026, cô tiếp tục theo học chương trình tiến sĩ Quản lý giáo dục tại Lincoln University College, Malaysia. Với cô, việc học không dừng lại ở những tấm bằng hay kết quả đã đạt được, mà là cách để tiếp tục hoàn thiện bản thân, tích lũy tri thức và đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của nghề giáo.

Thực tế cho thấy, trong công tác quản lý, cô giáo Nga luôn chú trọng gắn việc nâng cao chất lượng giáo dục với chăm lo điều kiện học tập cho học sinh. Sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân cùng nỗ lực kết nối, vận động của nhà trường đã mang lại những hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện đến lớp, đồng thời từng bước cải thiện môi trường dạy và học tại Trường THCS Tam Thanh.