Sau giấc ngủ trưa, cựu chiến binh Vũ Ngọc Ước (xã Thanh Nưa) xuống sảnh sinh hoạt chung. Ông chọn một chiếc bàn, ngồi chơi cờ tướng cùng các thành viên trong đoàn. Bên cạnh, vài người ngồi trên ghế massage, vừa thư giãn vừa trò chuyện. Câu chuyện nối dài từ gia đình, việc học tập, công tác của con cháu đến năm tháng chiến đấu và cả về những đồng đội năm xưa.

“Đến đây tôi thấy rất thoải mái. Nơi ăn, chỗ nghỉ khang trang, sạch sẽ, điều kiện sinh hoạt tốt hơn trước. Các anh chị em nhân viên rất nhiệt tình. Mình được chăm sóc sức khỏe, được giao lưu với mọi người, nên tinh thần phấn chấn hơn”, ông Ước chia sẻ.

Đợt điều dưỡng người có công lần thứ 2 năm 2026 tại Trung tâm Việc làm - Người có công gồm 46 người đến từ nhiều xã, phường trong tỉnh; trong đó, 25 người từ 71 - 80 tuổi và 10 người trên 80 tuổi. Các thành viên điều dưỡng là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, vợ liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

Người có công sử dụng ghế massage, thư giãn trong thời gian điều dưỡng tại Trung tâm.

Ngay khi đoàn đến Trung tâm, việc đầu tiên là đón tiếp, ổn định phòng nghỉ và kiểm tra sức khỏe. Thông tin về tình trạng sức khỏe của từng người được ghi nhận, theo dõi trong suốt đợt điều dưỡng để cán bộ y tế và bộ phận phục vụ lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp. Qua khám sơ bộ, Trung tâm ghi nhận 10 người mắc tiểu đường, 6 người huyết áp cao, 3 người mắc bệnh phổi mãn tính và 1 người bị gút. Bởi vậy, những bữa ăn cũng được tính toán kỹ hơn với từng cá nhân.

Bà Giàng Thị Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Việc làm - Người có công cho biết: “Ngay khi các bác đến, Trung tâm kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi cho mỗi người để nắm tình trạng thể chất. Với những bác phải ăn kiêng hoặc cần chia thành nhiều bữa, bộ phận y tế và cấp dưỡng sẽ chủ động điều chỉnh thực đơn. Chúng tôi cố gắng bố trí phòng ở, bữa ăn đến các hoạt động hàng ngày phù hợp, thuận tiện, để các bác yên tâm nghỉ ngơi và có sức khỏe tốt hơn khi trở về gia đình”.

Cơ sở vật chất phục vụ điều dưỡng được Trung tâm quan tâm nâng cấp. Phòng nghỉ sửa sang khang trang, sạch sẽ, thoáng mát. Khu vực sinh hoạt chung, hội trường và trang thiết bị phục vụ luyện tập, vui chơi, giải trí được bổ sung, tạo điều kiện để người có công vừa nghỉ ngơi vừa tham gia những hoạt động phù hợp với thể trạng và sức khỏe.

“Cây ký ức” – một không gian gần gũi tại Trung tâm, nơi lưu giữ những lời nhắn nhủ của người có công dành cho thế hệ đi sau.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, Trung tâm xây dựng chương trình điều dưỡng với nhiều hoạt động phù hợp, tạo không gian để người có công nghỉ ngơi và giao lưu. Thành viên trong đoàn được ngâm tắm thuốc bắc, tắm suối khoáng, tập luyện, tham gia lớp học “5 bí quyết sống khỏe sau tuổi 70” và giao lưu với Đội Tuyên văn Hội Cựu chiến binh tỉnh. Đoàn được bố trí lịch trình thăm viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1, dâng hương Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan di tích lịch sử và chụp ảnh lưu niệm... cùng nhau có thêm những giờ phút thư giãn, trò chuyện và trở về với những ký ức, kỷ niệm của một thời đã qua.

Thương binh Lò Văn Lanh, bản Cáy, xã Nà Tấu cảm nhận rõ sự thay đổi trong chương trình điều dưỡng đợt này so với những năm trước. Ông cho biết: “Các hoạt động khá phong phú, nhiều nội dung vừa giúp mình nghỉ ngơi, vừa tốt cho sức khỏe. Chúng tôi được chăm sóc chu đáo, được giao lưu, tham quan. Ở đây mấy ngày, thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ, sức khỏe cũng tốt hơn”.

Với thương binh Khoàng Văn Xóm, bản Mới, xã Mường Chà, lần này trở lại Trung tâm có thêm niềm vui. “Tôi vui nhất là được gặp lại anh em, bạn cũ, có người từng cùng đơn vị, cùng thời chiến đấu. Mấy ngày được gặp gỡ, trò chuyện, cùng tham gia các hoạt động, tinh thần rất phấn chấn. Những cuộc gặp như thế này với chúng tôi rất quý”, ông Xóm chia sẻ.

Ông Lê Đình Tuyên (ở giữa), Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thăm người có công đang điều dưỡng tại Trung tâm và cùng theo dõi một trận cờ tướng.

Năm 2026, tỉnh Điện Biên dự kiến tổ chức 4 đợt điều dưỡng cho khoảng 180 người có công. Ông Lê Đình Tuyên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ khẳng định: “Những người có công đã cống hiến, hy sinh cho đất nước. Chăm sóc, điều dưỡng không chỉ là thực hiện chế độ chính sách mà còn là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần tận tâm, tận tình, chu đáo; lắng nghe những ý kiến của người có công để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ”.

Từ năm 2027, theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung, một số trường hợp được hưởng chế độ điều dưỡng hằng năm, thay vì 2 năm 1 lần như trước. Điều đó đồng nghĩa người có công có thể trở lại Trung tâm thường xuyên hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng chăm sóc, phục vụ. Với những người trực tiếp làm công tác điều dưỡng, mong muốn giản dị là mỗi lần người có công trở lại Trung tâm đều cảm thấy gần gũi, thân thuộc; có thể yên tâm nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè, đồng đội và tận hưởng những ngày điều dưỡng vui vẻ, đáng nhớ.

Bà Giàng Thị Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Việc làm - Người có công chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn Trung tâm thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai đối với các bác. Mỗi lần đến đây là một lần các bác được nghỉ ngơi, giúp cho tinh thần vui vẻ hơn, sức khỏe cũng tốt hơn. Chúng tôi cũng mong các bác nhớ đến Trung tâm và năm sau lại trở về”.