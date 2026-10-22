Tận tâm cùng phụ nữ vùng cao

Tà Xi Láng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc Mông chiếm đa số, có thôn cách trung tâm xã hàng chục ki-lô-mét. Suốt hơn 10 năm làm công tác hội, chị Lý Thị Xông thường xuyên đến từng gia đình hội viên, lắng nghe tâm tư, tìm hiểu hoàn cảnh để lựa chọn cách tuyên truyền, vận động phù hợp.

“Ở vùng cao, không phải lúc nào mình tuyên truyền một lần là chị em hiểu và làm theo ngay. Có những việc phải đến tận nhà, trò chuyện nhiều lần, giải thích bằng những ví dụ gần gũi trong cuộc sống thì chị em mới tin tưởng và làm theo”, chị Xông chia sẻ.

Chị Lý Thị Xông (bên phải) thường xuyên xuống tận gia đình hội viên để gặp gỡ, tuyên truyền.

Làm cán bộ hội nhiều năm, gắn bó với hội viên, chị hiểu nhiều phụ nữ chăm chỉ, chịu khó nhưng cuộc sống vẫn vất vả vì thiếu kiến thức sản xuất. Bởi vậy, chị chú trọng vận động chị em học hỏi, áp dụng cách làm kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình và lợi thế địa phương. Những hội viên có cách làm hay được biểu dương để lan tỏa kinh nghiệm trong tổ chức hội.

Chị Hờ Thị Sua, thôn Xá Nhù cho biết, được chị Xông tuyên truyền, vận động, chị trồng thêm quế, sa nhân để phát triển kinh tế gia đình. Tham gia các lớp hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật do hội tổ chức, chị có thêm kiến thức áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, qua đó tăng thu nhập, chăm lo cho con tốt hơn.

Chị Lý Thị Xông động viên gia đình hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế.

Để hỗ trợ hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, chị Xông cùng cán bộ hội hướng dẫn chị em tiếp cận vốn tín dụng chính sách, vận động tham gia phát triển kinh tế tập thể. Hiện, dư nợ cho vay qua hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đạt gần 6 tỷ đồng, với 60 khách hàng vay vốn. Hội cũng vận động thành lập mới 05 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý.

Chị Lý Thị Xông chia sẻ với hội viên thông tin về tín dụng chính sách.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, chị Xông quan tâm khích lệ phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, giúp chị em có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ. Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã có hơn 300 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt gần 72%. Các mô hình “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “1+1”, “3 có, 3 biết” và Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” thu hút chị em tham gia.

Chị Lý Thị Xông trao đổi cùng hội viên phụ nữ trong thôn.

Bà Sùng Thị Cu, thôn Chống Chùa chia sẻ: "Từ khi tham gia vào các hoạt động, phong trào của Hội Phụ nữ, chúng tôi rất phấn khởi. Mọi người cùng giúp đỡ nhau để phát triển kinh tế, chăm sóc gia đình. Qua những buổi sinh hoạt, chị em thêm tự tin, biết học hỏi để cải thiện cuộc sống".

Được chị Xông quan tâm, hỗ trợ, nhiều phụ nữ ở Tà Xi Láng thêm tự tin trong cuộc sống.

Với chị Xông, kết quả đáng quý là sự chuyển biến từ những việc bình dị: một người mẹ quan tâm hơn đến việc học của con, một hội viên từng ngại giao tiếp nay mạnh dạn tham gia sinh hoạt cộng đồng, hay một phụ nữ chủ động tìm hướng phát triển kinh tế gia đình. Những đổi thay ấy cùng sự tin tưởng của hội viên tiếp thêm động lực để chị gắn bó với công tác hội, bền bỉ đồng hành vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng cao.