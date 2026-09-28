Tận tâm bảo vệ, chăm sóc các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc

Hơn 2 tháng qua, tại nhà quàn Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng và Đại đội Trinh sát - Cơ giới 2 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) ở phường Cam Đường, lực lượng quân sự đã tận tâm bảo vệ, chăm sóc 65 linh cữu và 71 hài cốt liệt sĩ mới được tìm kiếm, khai quật trong chiến dịch 500 ngày đêm, bằng sự chu đáo, thành kính và trách nhiệm. Mỗi phần việc được thực hiện cẩn trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do và bình yên của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng bảo vệ, chăm sóc 20 linh cữu liệt sĩ hằng ngày.

Mỗi linh cữu liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ chăm sóc với sự thành kính và trách nhiệm cao nhất.

Hằng ngày, cán bộ, chiến sĩ đều chuẩn bị mâm cơm, thể hiện sự thành kính và tình cảm thiêng liêng dành cho các liệt sĩ trong những ngày lưu giữ tại nhà quàn.

Công tác bảo quản, chăm sóc được thực hiện cẩn trọng, chu đáo trong suốt thời gian lưu giữ tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng.

Trung tá Nguyễn Khắc Chiến - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Bảo Thắng dành sự chăm sóc chu đáo, tận tình cho linh cữu đặc biệt (gồm 7 hài cốt liệt sĩ cùng chung 1 linh cữu, là những cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh tại Pháo đài K30, phường Lào Cai).

Tại nhà quàn Đại đội Trinh sát - Cơ giới 2 (phường Cam Đường), Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên kiểm tra, bảo đảm điều kiện tốt nhất nơi lưu giữ linh cữu.

Cán bộ, chiến sĩ chỉnh trang khu vực nhà quàn, giữ gìn không gian trang nghiêm, sạch sẽ và chăm sóc chu đáo 45 linh cữu.

Những nén tâm nhang được dâng lên hằng ngày là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đối với những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Sự tận tâm trong từng công việc là cách những người lính hôm nay bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các thế hệ cha anh đã anh dũng ngã xuống vì Nhân dân, vì Tổ quốc.