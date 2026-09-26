Tân Sơn: Từ dữ liệu số đến tiện ích đời sống

Lãnh đạo UBND xã Tân Sơn cùng với lãnh đạo Công an xã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bớt giấy tờ, giảm thời gian đi lại

Tại Tân Sơn, thông tin về cư trú, căn cước và phương tiện được tiếp nhận, kiểm tra, cập nhật trên các hệ thống chuyên ngành thay cho cách kê khai, lưu trữ hoàn toàn bằng hồ sơ giấy. Công an xã thường xuyên rà soát biến động dân cư, bổ sung thông tin còn thiếu và xử lý những trường hợp chưa thống nhất, bảo đảm mỗi công dân có một mã định danh duy nhất.

Cán bộ Công an xã Tân Sơn trao đổi nội dung số ứng dụng trong nghiệp vụ, vụ việc.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Công an xã Tân Sơn đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho hơn 13.200 trường hợp; gần 12.900 tài khoản được kích hoạt. Cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân đăng nhập VNeID, tích hợp giấy tờ và sử dụng các tiện ích thiết yếu. Người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa quen thao tác được hỗ trợ từng bước, tránh phải đi lại nhiều lần do kê khai thiếu hoặc sai thông tin.

Thượng tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an xã Tân Sơn cho biết: Các thủ tục gắn trực tiếp với đời sống người dân đang được ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử. Công an xã đã giải quyết 5.834 trường hợp về cư trú, gồm 903 trường hợp đăng ký thường trú, 2.210 trường hợp đăng ký tạm trú và 2.721 trường hợp thông báo lưu trú. Đơn vị tiếp nhận 7.306 hồ sơ cấp căn cước; trong đó có 252 trẻ dưới 6 tuổi, 3.085 trường hợp từ 6 đến dưới 14 tuổi và 3.969 trường hợp từ 14 tuổi trở lên.

Trong lĩnh vực phương tiện, khoảng 98% hồ sơ được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, đã tiếp nhận 1.059 hồ sơ đăng ký xe, gồm 827 hồ sơ đăng ký mới, 176 hồ sơ sang tên và 56 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy đăng ký, biển số; đồng thời xử lý 211 hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Thông tin trong từng hồ sơ được đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống; những trường hợp chưa thống nhất được rà soát, chỉnh sửa trước lúc hoàn tất thủ tục.

Theo Thượng tá Trần Anh Tuấn, chuyển đổi số cũng làm thay đổi quy trình xử lý công việc trong đơn vị. Văn bản đủ điều kiện được tiếp nhận, xử lý, ký số và lưu trữ trên môi trường điện tử; phần mềm quản lý văn bản, thư điện tử công vụ và các hệ thống dùng chung được sử dụng trong chỉ đạo, điều hành. Qua đó, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, chiến sĩ là nắm chắc nghiệp vụ, sử dụng thành thạo phần mềm và hướng dẫn rõ ràng để người dân có thể tiếp cận các tiện ích số.

Thuận tiện song hành cùng an toàn

Cùng với giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Công an xã Tân Sơn đưa công nghệ vào quản lý địa bàn, tiếp nhận thông tin và phòng ngừa tội phạm. Đơn vị hiện quản lý 16 camera an ninh, trong đó có một camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu hình ảnh được khai thác phục vụ nắm tình hình, xác minh vụ việc và hỗ trợ tuần tra, kiểm soát tại cơ sở.

Fanpage Công an xã Tân Sơn và các nhóm Zalo an ninh, trật tự được duy trì để chuyển tải thông báo, quy định mới, cảnh báo thủ đoạn phạm tội; đồng thời tiếp nhận phản ánh từ khu dân cư. Qua các kênh này, thông tin liên quan đến an ninh, trật tự được trao đổi nhanh hơn, giúp lực lượng Công an xã sớm nắm bắt vụ việc phát sinh trên địa bàn.

Việc sử dụng dịch vụ số ngày càng phổ biến cũng tạo ra những khoảng trống để các đối tượng xấu lợi dụng. Đối tượng thường mạo danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, đơn vị giao hàng; gửi đường dẫn giả dịch vụ công; mời đầu tư, làm nhiệm vụ nhận hoa hồng hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP. Nhiều thủ đoạn được thiết kế giống thông báo chính thức, đánh vào tâm lý lo lắng hoặc mong muốn có thêm thu nhập của người sử dụng.

Từ những vụ việc, phương thức mới được ghi nhận, Công an xã biên soạn bài viết, video ngắn đăng tải trên Fanpage và chuyển đến các nhóm Zalo ở cơ sở. Nội dung cảnh báo tập trung chỉ rõ dấu hiệu nhận diện, cách kiểm tra thông tin và biện pháp xử lý sau lúc nhận cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường dẫn đáng ngờ. Công an xã cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng thanh niên tuyên truyền kỹ năng số tại khu dân cư, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục điện tử và bảo vệ thông tin cá nhân.

Đối với dữ liệu phục vụ công tác, đơn vị thực hiện phân quyền tài khoản, quản lý mật khẩu, kiểm tra máy tính, thiết bị mạng và yêu cầu cán bộ khai thác thông tin đúng chức năng, nhiệm vụ. Thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc gây hoang mang liên quan đến địa bàn được theo dõi, tổng hợp để tham mưu cấp ủy, chính quyền cung cấp thông tin chính thống, giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn.

Công an xã Tân Sơn xác định chuyển đổi số phải gắn với cả 2 yêu cầu: Nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, kết quả thực hiện còn được thể hiện qua khả năng tiếp nhận thông tin, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số đúng cách.