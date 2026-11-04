Tân Sơn Nhất: Nhiều chuyến bay chậm khởi hành 10-30 phút vì mưa lớn

Tối 4/11, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) phát đi thông báo, do ảnh hưởng của mưa giông nên các chuyến bay đến, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM có thể phải thay đổi lịch khai thác hoặc bay chờ.

“Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác vì lý do thời tiết nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này”, Vietnam Airlines thông tin.

Nhiều chuyến bay đến và đi từ Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng. (Ảnh: VATM)

Còn theo Trung tâm Điều phối luồng không lưu thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), đơn vị này đã triển khai phương án điều tiết các chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất, sau khi mưa lớn ảnh hưởng đến năng lực tiếp nhận máy bay.

Theo phương án được các đơn vị thống nhất, từ 20h đến 21h, sân bay chỉ có thể tiếp nhận tối đa 16 chuyến bay/giờ. Từ 21-22h, năng lực tiếp nhận tăng lên 23 chuyến bay/giờ. Hoạt động trở lại bình thường sau 22h nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.

Việc giảm năng lực tiếp nhận buộc cơ quan quản lý bay phải phân bổ lại giờ cất cánh của các chuyến đến TP.HCM, thay vì để máy bay đồng loạt khởi hành rồi phải bay vòng chờ hạ cánh.

Cụ thể, khoảng 19h30, hơn 30 chuyến bay xuất hiện trong danh sách phân bổ giờ cất cánh. Trong đó nhiều chuyến nội địa và quốc tế được điều chỉnh thời gian khởi hành từ hơn 10 - 30 phút. Điển hình như các chuyến bay đến Đà Nẵng, Hà Nội, Vinh… được phân bổ giờ cất cánh chậm hơn từ 12-28 phút. Các chuyến bay đi quốc tế cũng được điều tiết chậm 17 - 32 phút.

Cơn mưa lớn chiều tối 4/11 cũng khiến hàng loạt tuyến đường ở TP.HCM và Đồng Nai bị ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM và TP Đồng Nai ngập sâu sau cơn mưa lớn tối 4/11. (Ảnh: Đại Việt)

Ngập nặng nhất ở khu vực TP.HCM là các tuyến đường như: Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp cũ), Linh Đông, Lý Tế Xuyên (TP Thủ Đức cũ).

Còn tại TP Đồng Nai, đường Đồng Khởi, Trần Văn Xã, Nguyễn Khuyến (khu vực Biên Hòa)… cũng bị ngập sâu trong nước. Người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mùa mưa tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam dự báo kết thúc khoảng giữa tháng 11, sớm hơn trung bình những năm trước 10-15 ngày. Mưa tập trung chủ yếu trong nửa đầu tháng rồi giảm dần, nên những trận mưa đầu tháng 11 có thể thuộc giai đoạn cuối mùa mưa năm nay.