Tân sinh viên TPHCM sôi nổi trải nghiệm ngày hội đầu năm học

Giải chạy việt dã học sinh, sinh viên TPHCM mở rộng.

Ngày hội Tân sinh viên TPHCM lần thứ XXI năm 2026 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9 với 58 hoạt động học thuật, văn hóa - nghệ thuật, thể thao, công nghệ, kỹ năng và chăm lo cho học sinh, sinh viên.

Ngày hội là một trong 4 hoạt động thuộc chuỗi Ngày hội Chào năm học mới 2026 - 2027, nhằm tạo không gian giao lưu, trải nghiệm, kết nối và hỗ trợ tân sinh viên hòa nhập với môi trường học tập mới.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động được tổ chức như Giải Việt dã học sinh, sinh viên thành phố mở rộng, Liên hoan nhóm nhảy “Beat of youth”, Đêm hội Tân sinh viên - Gala “RISE UP”, các giải thể thao điện tử, cờ vua - cờ tướng, kéo co.

Bên cạnh đó là các workshop, talkshow về AI, ngoại ngữ, việc làm, tài chính, sức khỏe, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng cùng các không gian trải nghiệm công nghệ VR - AR, văn hóa đọc, nghệ thuật dân gian, môi trường và chợ phiên sinh viên.

Các hoạt động hướng đến việc giúp tân sinh viên làm quen với bạn bè, thầy cô, các phong trào Đoàn - Hội, đồng thời tiếp cận những thông tin, kỹ năng cần thiết trong quá trình học tập và rèn luyện.

Sinh viên tham gia các hoạt động.

Cùng với các hoạt động trải nghiệm, công tác chăm lo học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai.

Từ ngày 5-12/9/2026, Quỹ học bổng bảo trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã trao 513,5 triệu đồng cho 167 học sinh tại 122 cơ sở giáo dục. Đây là năm thứ 5 liên tiếp chương trình được thực hiện vào đầu năm học mới.

Trong năm học 2026-2027, dự kiến có 502 suất học bổng với tổng giá trị gần 5,1 tỷ đồng được trao cho học sinh, sinh viên,…

Một điểm nhấn khác của ngày hội là chương trình Tổng kết “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Đây cũng là dịp đánh dấu 30 năm hoạt động hỗ trợ thí sinh tại TPHCM và 25 năm chương trình “Tiếp sức mùa thi”. Từ những ngày đồng hành cùng thí sinh trước kỳ thi, chương trình tiếp tục kết nối các nguồn lực, học bổng để hỗ trợ sinh viên trong những năm đầu đại học.

Theo Ban Tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động, ngày hội hướng đến việc giúp tân sinh viên làm quen với bạn bè, thầy cô, hoạt động Đoàn - Hội và những kỹ năng cần thiết trong môi trường mới. Với nhiều bạn trẻ, đây cũng là dịp để bước ra khỏi những điều quen thuộc, gặp gỡ những người bạn mới và tự tin hơn trong những ngày đầu làm quen với giảng đường đại học.