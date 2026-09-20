Tân sinh viên sư phạm với Huân chương Lao động hạng ba

Ngày 11-9 vừa qua, nữ tuyển thủ taekwondo trẻ quốc gia, từng giành 2 HCB châu Á, chính thức làm thủ tục nhập học ngành Giáo dục thể chất, bắt đầu hành trình vừa theo đuổi thể thao thành tích cao, vừa nuôi ước mơ trở thành giáo viên.

10 tuổi bước vào võ đường

Huỳnh Thị Hoàng Thắm, cựu học sinh Trường THPT Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng, bắt đầu tập taekwondo từ năm 10 tuổi. Thắm cho biết, ban đầu, cô đến với võ thuật chỉ với mong muốn rèn luyện sức khỏe. Những buổi tập đều đặn, sự hấp dẫn của từng thế quyền và cơ hội được thử sức tại các giải đấu dần khiến taekwondo trở thành niềm đam mê của cô. Và từ đó, Thắm từng bước tiến vào môi trường thể thao thành tích cao, hiện là thành viên đội tuyển quyền taekwondo trẻ quốc gia.

Huỳnh Thị Hoàng Thắm giành Huy chương bạc taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á năm 2025. Ảnh: NVCC

Mỗi lần không đạt mục tiêu, nữ võ sinh lại kiên trì trên thảm tập. Quá trình ấy giúp Thắm hiểu rằng tính kỷ luật và kiên trì quyết định một vận động viên có thể đi được bao xa.

“Người có ảnh hưởng lớn đối với tôi là thầy Quốc Hùng. Không chỉ hướng dẫn kỹ thuật, thầy còn rèn cho học trò tinh thần thi đấu và thái độ không bỏ cuộc. Gia đình cũng luôn động viên, tạo điều kiện để tôi theo đuổi đam mê”, Thắm chia sẻ.

Năm 2025 đánh dấu một bước tiến nổi bật của Thắm. Tại Giải vô địch taekwondo trẻ và thiếu niên châu Á tổ chức tại Malaysia, giải đấu quy tụ 624 vận động viên đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ, Thắm cùng đồng đội giành 2 HCB ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ và quyền sáng tạo đồng đội.

Cùng năm, Thắm tiếp tục giành 2 HCV tại giải Vô địch taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 tại Khánh Hòa, Việt Nam. Năm 2026, thành công tiếp tục đến với Thắm khi cô giành 2 HCV tại Giải vô địch quyền taekwondo quốc gia.

Dấu ấn khó quên nhất với Hoàng Thắm là được bước lên sân đấu quốc tế, tranh tài cùng những vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia. “Tôi luôn tự nhắc mình giữ bình tĩnh, tập trung vào từng động tác đã rèn luyện. Tôi nhận ra đối thủ đầu tiên cần vượt qua trên võ đài là... bản thân mình”, Thắm bày tỏ.

Huân chương không phải điểm kết thúc

Từ những thành tích xuất sắc trong thi đấu, tháng 12-2025, Thắm được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba. Ở tuổi vừa bước vào giảng đường, phần thưởng cao quý trở thành điểm tựa trong hành trang của nữ tân sinh viên. “Được tặng Huân chương Lao động là vinh dự rất lớn, giúp tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình. Đây là cột mốc để tôi tiếp tục phấn đấu”, Thắm chia sẻ.

Có cơ hội tiếp tục phát triển theo con đường vận động viên chuyên nghiệp, Thắm vẫn quyết định chọn ngành Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM theo diện xét tuyển thẳng. Lựa chọn này giúp cô không rời xa thể thao, đồng thời mở ra một hướng nghề nghiệp ổn định và phù hợp với sở trường.

Trở thành sinh viên cũng đồng nghĩa Hoàng Thắm phải bước vào đường đua song song. Tập luyện và thi đấu ở cấp đội tuyển đòi hỏi nhiều thời gian, trong khi chương trình đại học có những yêu cầu riêng về học tập, kiểm tra và thực hành. Nữ sinh viên xác định không thể vì thi đấu mà bỏ bê việc học, cũng không muốn việc học làm gián đoạn hành trình thể thao đang theo đuổi.

Khi có lịch tập trung hoặc thi đấu, Thắm chủ động sắp xếp việc học, trao đổi với giảng viên và tự bù đắp phần kiến thức bị gián đoạn. Kỷ luật trên thảm tập nay phải được chuyển thành khả năng quản lý thời gian ở giảng đường.

Hoàng Thắm chia sẻ: “Trước mắt, tôi đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm và đạt kết quả cao hơn tại các giải đấu sắp tới. Xa hơn, tôi muốn vừa gắn bó với taekwondo, vừa trở thành giáo viên giáo dục thể chất”.

Hai mục tiêu tưởng như khác nhau lại gặp nhau ở một điểm: dùng thể thao để giúp con người khỏe hơn, bền bỉ hơn và biết vượt qua giới hạn của chính mình.

“Hoàng Thắm là tân sinh viên đặc biệt khi vừa có thành tích nổi bật trong thể thao, vừa thể hiện ý thức rõ ràng về con đường nghề nghiệp. 2 HCB giải trẻ châu Á và Huân chương Lao động hạng ba là sự ghi nhận xứng đáng cho tài năng, ý chí và quá trình rèn luyện bền bỉ của em. Nhà trường kỳ vọng Hoàng Thắm tiếp tục phát huy bản lĩnh của vận động viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và thi đấu; đồng thời những trải nghiệm trên võ đài sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và nguồn cảm hứng cho học sinh khi trở thành giáo viên”, TS Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM, nhận xét.