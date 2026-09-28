Tân sinh viên sớm làm quen với thị trường việc làm

Các tân sinh viên chủ động tìm hiểu thông tin từ nhà tuyển dụng. Ảnh: CTV

Hội trại diễn ra trong hai ngày 27 và 28-9 tại Hà Nội, là nội dung nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Ngân hàng (1961-2026). Không chỉ tạo không gian giao lưu, kết nối sinh viên, chương trình còn có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, giúp sinh viên có thêm cơ hội tìm hiểu thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng và định hướng nghề nghiệp.

Tại các khu vực kết nối doanh nghiệp, không khí trao đổi diễn ra khá sôi nổi. Nhiều tân sinh viên chủ động tìm hiểu về môi trường làm việc, yêu cầu đối với từng vị trí và những kỹ năng cần chuẩn bị trong quá trình học tập.

Là sinh viên năm nhất ngành Ngân hàng, Lê Phương Linh dành thời gian tìm hiểu tại các gian hàng của doanh nghiệp, lắng nghe chia sẻ về quá trình học tập, công việc và những yêu cầu đặt ra đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Theo Phương Linh, việc được tiếp xúc với thực tế nghề nghiệp ngay từ những năm đầu đại học giúp sinh viên hiểu rõ hơn yêu cầu tuyển dụng, từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch học tập và định hướng công việc cho bản thân.

Sinh viên Phùng Thị Quỳnh tìm hiểu thông tin từ đơn vị tuyển dụng tại hội trại. Ảnh: CTV

Còn Phùng Thị Quỳnh, sinh viên năm nhất ngành Kế toán cho rằng hoạt động kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp giúp sinh viên hình dung cụ thể hơn về cơ hội nghề nghiệp. Qua môi trường thực tế, sinh viên có thể đối chiếu kiến thức được học với yêu cầu công việc, nhận ra những kỹ năng còn thiếu để bổ sung trong quá trình học tập.

Cũng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm thành lập, Học viện Ngân hàng còn tổ chức tọa đàm “Định vị bản sắc - Kiến tạo tương lai” dành cho tân sinh viên khóa 29. Chương trình tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, tìm hiểu môi trường học tập, đồng thời chia sẻ suy nghĩ, kỳ vọng và định hướng trong những năm học sắp tới.

PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Ngân hàng chia sẻ, đại học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn là môi trường để sinh viên khám phá bản thân, phát triển năng lực và khả năng thích ứng. Tân sinh viên cần chủ động nắm bắt các cơ hội học tập, nghiên cứu, tham gia hoạt động sinh viên, thử sức ở những lĩnh vực mới và không ngại trải nghiệm.

Thông qua tọa đàm, tân sinh viên có thêm thông tin về nghề nghiệp. Ảnh: BTC

Thông qua tọa đàm, PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh mong muốn tân sinh viên chủ động nắm bắt cơ hội, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, mạnh dạn trải nghiệm những điều mới để phát huy năng lực bản thân. Nhà trường cùng đội ngũ giảng viên, cán bộ và sinh viên các khóa luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện để sinh viên phát triển và từng bước thực hiện mục tiêu của mình.