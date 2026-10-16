Tân sinh viên rèn kỹ năng qua hoạt động trải nghiệm

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình chào tân học sinh, sinh viên năm học 2026-2027. Ảnh: BTC

Ngày hội gồm các hoạt động trải nghiệm gian hàng, trò chơi tập thể và chương trình nghệ thuật, giúp tân sinh viên hòa nhập với môi trường mới, có cơ hội giao lưu và phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo.

Tại các gian hàng, sinh viên của các khoa, chi đoàn, lớp và câu lạc bộ trực tiếp lên ý tưởng, chuẩn bị sản phẩm, tổ chức trò chơi và các hoạt động tương tác. Sinh viên tham gia xây dựng, vận hành gian hàng, qua đó vận dụng kiến thức, rèn kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tổ chức công việc và xử lý tình huống. Đây cũng là dịp để các nhóm giới thiệu hoạt động của mình và gặp gỡ bạn bè ở những ngành học, khóa học khác nhau.

Tại ngày hội, tân sinh viên có dịp tham gia các trò chơi đồng đội kết hợp vận động với những thử thách tư duy. Qua đó, các em có dịp làm quen với bạn bè, học cách lắng nghe, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau trong công việc chung.

Điểm nhấn của ngày hội là đêm đại nhạc hội mang chủ đề “Starbound - Ignite your future”. Chương trình kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại, với sự tham gia của các nghệ sĩ khách mời, nhóm biểu diễn và đội văn nghệ của nhà trường. Các tiết mục nghệ thuật tạo không gian giao lưu, giúp tân sinh viên có thêm cơ hội kết nối với bạn bè và tham gia các hoạt động văn hóa trong trường.

Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Ảnh: BTC

Phát biểu chào mừng các tân học sinh, sinh viên và chia sẻ định hướng của nhà trường trong năm học mới, Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, quá trình trưởng thành của mỗi người không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp mà còn đòi hỏi sự rèn luyện về bản lĩnh, ý thức trách nhiệm và khả năng thích ứng.

Trong bối cảnh công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, học sinh, sinh viên cần chủ động học hỏi, cập nhật kiến thức và duy trì tinh thần học tập suốt đời. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cũng cần rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tế.

Thông điệp “Xuất phát điểm không quyết định đích đến” được Hiệu trưởng gửi gắm tới các tân học sinh, sinh viên. Theo đó, mỗi người cần xác định mục tiêu, nỗ lực trong học tập và kiên trì rèn luyện để từng bước hiện thực hóa dự định của mình.

Điểm nhấn của ngày hội là đêm đại nhạc hội. Ảnh: BTC

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội, được thành lập năm 1965.

Năm 2026, thực hiện chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của thành phố, trường được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất với Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ du lịch và Thời trang Hà Nội. Việc hợp nhất giúp nhà trường mở rộng nguồn lực, hướng tới phát triển đào tạo đa ngành, đa trình độ.