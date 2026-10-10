Tân sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được kỳ vọng làm chủ công nghệ, sáng tạo vì cộng đồng

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Mai Khôi

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, dấu mốc 70 năm là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng, phát triển và những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp.

Trải qua bảy thập kỷ, Học viện đã đào tạo nhiều thế hệ nhân lực phục vụ đất nước. Những thành quả đó được vun đắp từ sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, người học cùng sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, sinh viên khóa 71 bước vào giảng đường trong bối cảnh khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, tác động sâu rộng đến học tập, nghiên cứu và sản xuất. Vì vậy, bên cạnh kiến thức chuyên môn, người học cần chủ động thích ứng, rèn luyện tư duy độc lập, khả năng sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Khuyến khích sinh viên xác định mục tiêu rõ ràng, không ngừng học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm và đưa kiến thức vào thực tiễn. Sinh viên cần chủ động tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, trang trại, tiếp cận doanh nghiệp và những vấn đề đặt ra trong sản xuất, đời sống, từ đó phát triển các giải pháp, sản phẩm có giá trị phục vụ cộng đồng.

Đông đảo sinh viên tham dự chương trình chào đón tân sinh viên khóa 71 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Mai Khôi.

Cùng với năng lực chuyên môn, việc rèn luyện nhân cách cũng là yêu cầu quan trọng. Sinh viên cần sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia và có trách nhiệm với gia đình, xã hội, tạo nền tảng để trưởng thành và đóng góp tích cực cho đất nước.

Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị sinh viên giữ tinh thần học thật, làm thật, trung thực trong học tập và nghiên cứu; chủ động tiếp cận công nghệ nhưng không phụ thuộc vào công nghệ, đồng thời duy trì tư duy độc lập và khả năng sáng tạo. Việc học cũng cần gắn với thực tiễn sản xuất, xuất phát từ nhu cầu của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp để xác định những vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết.

Trước yêu cầu phát triển nền nông nghiệp xanh, sinh thái, tuần hoàn và phát thải thấp, nguồn nhân lực có kiến thức liên ngành, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ ngày càng có vai trò quan trọng. Do đó, hoạt động nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo cần gắn kết chặt chẽ hơn với thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp và GS.TS Nguyễn Thị Lan trao Giấy khen cho 4 sinh viên đoạt danh hiệu thủ khoa, á khoa tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Mai Khôi

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện tổ chức vinh danh thủ khoa, á khoa tuyển sinh đại học năm 2026, trao học bổng và khen thưởng sinh viên có thành tích nổi bật. Hoạt động nhằm ghi nhận nỗ lực học tập, đồng thời khích lệ các tân sinh viên tiếp tục phấn đấu trong chặng đường đại học.

Bước vào năm học mới, sinh viên khóa 71 được kỳ vọng tiếp nối truyền thống 70 năm của Học viện, không ngừng tích lũy tri thức, phát triển năng lực nghề nghiệp và nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo, sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp và đất nước.