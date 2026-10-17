Tân sinh viên DHV mở đầu hành trình đại học bằng hội trại 2N1Đ: Kết nối, trải nghiệm và trưởng thành

Đại học không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức trong giảng đường. Đây còn là giai đoạn người trẻ học cách hợp tác, xây dựng các mối quan hệ, thích nghi với môi trường mới và từng bước phát triển năng lực cá nhân. Những trải nghiệm ngoài lớp học có thể tạo thêm cơ hội để sinh viên thực hành các kỹ năng ấy trong những tình huống thực tế.

Với tinh thần đó, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tổ chức Hội trại chào mừng năm học mới 2026–2027 với chủ đề “Khởi đầu & Tỏa sáng” trong hai ngày 15-16/10/2026 tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, TP.HCM. Chương trình quy tụ gần 3.000 sinh viên các khoá, tạo không gian giao lưu và trải nghiệm giữa các thế hệ người học.

Hình ảnh: Toàn cảnh đêm nhạc Chào mừng năm học mới, chủ đề “DARE TO START - DARE TO SHINE | KHỞI ĐẦU & TỎA SÁNG”

TỪ NHỮNG THỬ THÁCH NHỎ ĐẾN KỸ NĂNG ĐỒNG ĐỘI

Từ chạy trạm tiếp sức, teambuilding đến đường trượt sắc màu và flashmob, mỗi hoạt động mở ra cơ hội để các bạn phối hợp với đồng đội, thực hiện nhiệm vụ và cùng hướng đến mục tiêu chung.

Hình ảnh: Sinh viên DHV tham gia thử thách, phối hợp cùng đồng đội, thể hiện tinh thần năng động và kết nối tại Team Building 2026

Trong quá trình đó, giao tiếp, lắng nghe, phân chia công việc và tinh thần trách nhiệm trở thành những yêu cầu cụ thể. Đặc biệt với tân sinh viên, việc chủ động làm quen, nhận nhiệm vụ hay thử sức ở một hoạt động mới cũng là bước đầu vượt qua sự bỡ ngỡ, xây dựng sự tự tin và hòa nhập với môi trường đại học.

Chia sẻ tại Hội trại, TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng DHV, nhấn mạnh: “Một năm học mới không chỉ bắt đầu từ giảng đường, mà còn bắt đầu từ những mối quan hệ, những trải nghiệm và những lựa chọn đầu tiên của người học”. Thông điệp này thể hiện định hướng của nhà trường: tạo điều kiện để sinh viên gặp gỡ, cùng trải nghiệm và cảm nhận sự gắn kết với cộng đồng DHV. Những hoạt động tập thể vì thế không chỉ mang ý nghĩa giải trí mà còn mở rộng không gian tương tác, giúp người học chủ động hơn trong những năm tháng đại học.

Hình ảnh: TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung - Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội trại

ĐÊM NHẠC LAN TỎA TINH THẦN “KHỞI ĐẦU & TỎA SÁNG”

Tại khuôn khổ Hội trại DHV, đêm nhạc Chào mừng năm học mới trở thành điểm nhấn nghệ thuật. Các tiết mục do sinh viên DHV biểu diễn mang đến nhiều sắc thái, từ những giai điệu giàu bản sắc văn hóa Việt Nam đến các màn trình diễn trẻ trung, hiện đại. Sân khấu vì thế không chỉ là nơi thưởng thức nghệ thuật mà còn là cơ hội để sinh viên thể hiện sự sáng tạo, tinh thần đồng đội và sự tự tin trước tập thể.

Chương trình có sự góp mặt của Dinh’s Band, Ricky Star, OgeNus và Ngô Lan Hương. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng, góp phần tạo nên không khí sôi động và tăng sự kết nối giữa các thế hệ sinh viên. Từ những tiết mục do sinh viên chuẩn bị đến phần trình diễn của nghệ sĩ khách mời, đêm nhạc trở thành một trải nghiệm chung, nơi người trẻ cùng hòa mình vào âm nhạc và lưu giữ những kỷ niệm đầu tiên của năm học mới.

Hình ảnh: Nghệ sĩ Ngô Lan Hương "đốt cháy" sân khấu đêm nhạc hội Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

Thông điệp “Khởi đầu – Tỏa sáng” tiếp tục được TS. Nguyễn Thị Mỹ Dung gửi gắm đến sinh viên. Theo đó, mỗi người có điểm xuất phát, thế mạnh và cách tỏa sáng khác nhau. Điều quan trọng là các bạn tự tin bắt đầu, dám thử sức và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tỏa sáng không chỉ đến từ thành tích học tập hay một ý tưởng sáng tạo, mà còn có thể thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ, giữ lời hứa và sẵn sàng giúp đỡ người khác.

MỞ RA CƠ HỘI ĐỂ SINH VIÊN PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Trong khuôn khổ chương trình, DHV cũng chính thức khởi động cuộc thi Nét đẹp sinh viên – MISS & MISTER DHV 2026 với chủ đề “Khởi đầu & Tỏa sáng”. Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt sinh viên tự tin, tài năng, bản lĩnh và có trách nhiệm với cộng đồng. Thời gian đăng ký dự kiến từ ngày 19/10 đến 17 giờ ngày 19/11/2026.

Từ những thử thách tập thể đến sân khấu nghệ thuật, Hội trại DHV 2026 cho thấy hành trình đại học được tạo nên không chỉ bởi kiến thức trong giảng đường mà còn từ các mối quan hệ, trải nghiệm và cơ hội rèn luyện bản thân. Với tinh thần “DARE TO START – DARE TO SHINE”, Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, phát huy thế mạnh và từng bước xây dựng bản lĩnh trên hành trình học tập, lập nghiệp.