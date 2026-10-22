Tân sinh viên đến với ngành kinh doanh từ đam mê nghệ thuật

Vi có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật. Cô bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6 và từng tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của trường

Từ việc dẫn dắt các câu lạc bộ truyền thông và nghệ thuật ở trường THPT đến theo học ngành Kinh doanh, Nguyễn Khánh Vi mong muốn giúp các tổ chức sáng tạo phát triển bền vững hơn.

Là 1 trong số 7 sinh viên nhận Học bổng toàn phần của Đại học RMIT Việt Nam năm nay, Vi đã có nhiều năm dẫn dắt các dự án về âm nhạc, truyền thông và sáng tạo từ khi còn học phổ thông. Chính những trải nghiệm đó khiến cô tin rằng lĩnh vực công nghiệp văn hóa đang phát triển tại Việt Nam không chỉ cần tài năng và đam mê mà còn cần những nền tảng kinh doanh vững chắc hơn để phát huy hết tiềm năng.

Nhận thức ấy trở nên rõ nét hơn trong tâm trí Vi sau khi cô tham dự The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore và tận mắt chứng kiến cách một sự kiện giải trí có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn như thế nào.

"Em nhận ra rằng ngành giải trí khi được xây dựng như một hệ sinh thái hoàn chỉnh có thể tạo tác động đến nền kinh tế của cả một quốc gia", Vi chia sẻ.

Trải nghiệm đó càng củng cố niềm tin của Vi rằng lĩnh vực sáng tạo và giải trí tại Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển. Điều khiến cô quan tâm nhất là làm thế nào để các tổ chức sáng tạo có thể phát triển bền vững hơn nhờ những nền tảng và tư duy kinh doanh phù hợp.

Từ rất lâu trước khi biết đến khái niệm kinh tế sáng tạo, niềm yêu thích kinh doanh đã hiện diện trong cuộc sống của Vi. Lớn lên trong gia đình có truyền thống hội họa, cô dành nhiều thời gian ở cửa hàng tranh của mẹ từ khi còn nhỏ. Trong hồ sơ ứng tuyển học bổng, Vi cho biết mình từng phụ giúp việc bán hàng và thậm chí thử tự kinh doanh sổ tay khi mới 13 tuổi.

Khi theo học Trường liên cấp Newton, tinh thần dám thử sức đó được thể hiện rõ nét thông qua các tổ chức sáng tạo mà Vi tham gia.

Là nhà sáng lập và chủ nhiệm của Newton Artist Fam, câu lạc bộ âm nhạc độc lập đầu tiên của trường, Vi đã góp phần tái cấu trúc một câu lạc bộ nghệ thuật và xây dựng cộng đồng gồm hơn 60 thành viên đam mê nhảy, ca hát và chơi nhạc cụ.

Những nỗ lực của Vi cũng để lại ấn tượng với thầy cô trong trường. Theo thầy Nguyễn Văn Tuyết, Trợ lý hiệu trưởng khối THCS - THPT thuộc Trường liên cấp Newton, Vi đã dẫn dắt quá trình thành lập câu lạc bộ dù ban đầu gặp không ít băn khoăn và hoài nghi. Thầy cho rằng việc câu lạc bộ vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả sau khi Vi kết thúc nhiệm kỳ là một trong những thành quả đáng ghi nhận nhất của cô.

Vi phát biểu tại lễ xuất quân đội tuyển học sinh Giỏi của trường tham dự kỳ thi học sinh Giỏi thành phố năm học 2025-2026

Dự án tham vọng nhất của Newton Artist Fam dưới sự dẫn dắt của Vi là MOSAIC, chương trình biểu diễn quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ những sân khấu nhỏ tại các quán cà phê sang không gian biểu diễn có sức chứa 300 khán giả.

Khi chi phí thuê địa điểm vượt xa ngân sách ban đầu, Vi và các thành viên ban tổ chức buộc phải tìm cách tiếp cận khác. Nhóm triển khai các hoạt động truyền thông từ sớm, mở bán vé trước và tìm kiếm đối tác đồng hành. Từ nguồn kinh phí khoảng 5 triệu đồng ban đầu, chương trình cuối cùng đã đạt doanh thu lên tới 30 triệu đồng.

Với Vi, trải nghiệm dẫn dắt câu lạc bộ không chỉ mang đến thành công về mặt nghệ thuật.

"Khi bắt tay xây dựng câu lạc bộ nghệ thuật, em không xem đó đơn thuần là một hoạt động ngoại khóa mà còn coi đây như một startup thu nhỏ", Vi nói.

Song song với các hoạt động ngoại khóa, Vi vẫn duy trì thành tích học tập nổi bật. Là học sinh chuyên Văn những năm học phổ thông, cô đạt điểm trung bình lớp 12 là 9,84, bên cạnh điểm Digital SAT 1510 và IELTS 7.5. Vi cũng giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học sinh giỏi Ngữ văn cấp quận và thành phố, đồng thời đoạt giải Nhì tại kỳ thi Olympic bậc THPT do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Tại RMIT Việt Nam, Vi mong muốn tiếp tục phát huy năng lực học tập của mình, đồng thời tìm hiểu sâu hơn mối liên hệ giữa sáng tạo và kinh doanh.

Về lâu dài, cô mong muốn xây dựng một nền tảng nghiên cứu và tư vấn nhằm hỗ trợ các tổ chức sáng tạo trẻ độc lập tiếp cận những chiến lược kinh doanh bài bản và thiết thực hơn. Vi kỳ vọng sáng kiến này có thể đồng hành cùng hàng trăm tổ chức sáng tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái giải trí tại Việt Nam

"Em bắt đầu học nhảy từ năm lớp 6 và từng tham gia biểu diễn ở nhiều sự kiện của trường. Trước đây, em thường chỉ quan tâm đến những gì diễn ra trên sân khấu. Còn bây giờ, em hứng thú không kém với những điều diễn ra phía sau cánh gà và những yếu tố giúp các tổ chức sáng tạo tiếp tục phát triển", Vi chia sẻ.