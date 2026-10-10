Tân sinh viên cần chuẩn bị năng lực thích ứng, tư duy độc lập và khả năng sáng tạo

Thông điệp được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh tại chương trình nghệ thuật Chào tân sinh viên khóa 71, diễn ra tối 9/10 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Sự kiện mang chủ đề “Khát vọng tương lai – Vươn tầm thời đại”, nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện (12/10/1956 - 12/10/2026).

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, sinh viên cần chủ động tiếp cận những thành tựu mới nhưng không phụ thuộc vào công nghệ. Tinh thần học thật, làm thật, trung thực trong học tập và nghiên cứu phải được đặt lên hàng đầu, cùng với khả năng tư duy độc lập và sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại chương trình.

Việc học cũng cần gắn với thực tiễn sản xuất, xuất phát từ nhu cầu của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Qua đó, sinh viên có thể nhận diện những vấn đề cần giải quyết, vận dụng kiến thức để phát triển các giải pháp có tính ứng dụng.

Yêu cầu này càng rõ nét khi nông nghiệp Việt Nam hướng tới mô hình xanh, sinh thái, tuần hoàn và phát thải thấp. Nguồn nhân lực trong lĩnh vực này cần có kiến thức liên ngành, kỹ năng số, ngoại ngữ và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Hoạt động nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo vì vậy cần tăng cường kết nối với thực tiễn, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào đời sống, thay vì dừng lại ở phạm vi phòng thí nghiệm.

GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, GS. TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, dấu mốc 70 năm là dịp nhìn lại hành trình xây dựng, phát triển và đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển nông nghiệp.

Trải qua bảy thập kỷ, Học viện đã đào tạo nhiều thế hệ nhân lực phục vụ đất nước. Theo bà Lan, những thành quả này được tạo nên từ nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học, người học cùng sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Sinh viên Nông nghiệp được khuyến khích học thật, làm thật trong kỷ nguyên AI.

Đối với sinh viên khóa 71, GS. TS Nguyễn Thị Lan cho rằng, sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách học tập, nghiên cứu và tổ chức sản xuất. Người học vì thế cần chuẩn bị năng lực thích ứng, tư duy độc lập, khả năng sáng tạo bên cạnh kiến thức chuyên môn.

Giám đốc Học viện khuyến khích tân sinh viên xác định mục tiêu rõ ràng, chủ động học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm và đưa kiến thức vào thực tiễn. Sinh viên có thể bắt đầu từ các hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, trang trại, tiếp cận doanh nghiệp và tìm hiểu những vấn đề phát sinh trong sản xuất.

Sinh viên tại Ngày hội Chào tân sinh viên.

Từ đó, các ý tưởng có thể được phát triển thành giải pháp, sản phẩm phục vụ cộng đồng. Giám đốc Học viện cũng nhấn mạnh việc rèn luyện nhân cách, sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia và có trách nhiệm với gia đình, xã hội, là nền tảng để người trẻ trưởng thành.

Trong khuôn khổ chương trình, Học viện vinh danh thủ khoa, á khoa tuyển sinh đại học năm 2026, trao học bổng và khen thưởng sinh viên có thành tích nổi bật. Đây là hoạt động ghi nhận nỗ lực học tập, đồng thời khích lệ các tân sinh viên tiếp tục phấn đấu trong môi trường đại học.

Bước vào năm học mới, sinh viên khóa 71 được kỳ vọng tiếp nối truyền thống 70 năm của Học viện, tích lũy kiến thức, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng lực nghiên cứu. Trong bối cảnh nông nghiệp đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ, khả năng kết nối tri thức với thực tiễn sẽ là một trong những yếu tố giúp người trẻ đóng góp hiệu quả hơn cho ngành và đất nước.