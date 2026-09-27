Tân Phúc Ea H'leo đưa máy chụp CT Scanner hiện đại vào chẩn đoán bệnh

Chiều 26/9, Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H’leo khai trương cơ sở mới tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Điểm nhấn của lần chuyển địa điểm này là việc đầu tư máy chụp CT Scanner (CT), được lãnh đạo ngành Y tế xác nhận là hiện đại nhất ở khu vực các xã thuộc huyện Ea H'leo cũ. Cùng với đó, đơn vị cũng đầu tư nhiều thiết bị hiện đại khác như máy nội soi tiêu hóa, máy siêu âm, X-quang ..., những thiết bị quan trọng phục vụ khám, nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh tại địa phương.

Các đại biểu làm lễ cắt băng khai trương Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H'leo tại xã Ea Drăng. (Ảnh: TT)

Buổi lễ có sự tham dự của bác sĩ Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk; ông Y Thắng Êban, Chủ tịch UBND xã Ea H’leo; ông Ngô Minh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Drăng; đại diện các xã thuộc huyện Ea H’leo trước đây và các đơn vị đối tác.

Bác sĩ Mai Văn Đỏ - Chủ tịch Hệ thống Phòng khám đa khoa Tân Phúc, Tổng Giám đốc Phòng khám đa khoa Ea H'leo cho biết, qua 9 năm hình thành và phát triển, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên tại Ea H’leo đã cùng nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân. Trước khi chuyển về cơ sở mới, phòng khám hoạt động trên địa bàn với tên gọi Tâm Phúc Ea H’leo.

Bác sĩ Mai Văn Đỏ - Chủ tịch Hệ thống Phòng khám đa khoa Tân Phúc phát biểu. (Ảnh: TT)

"Bên cạnh phát triển đội ngũ, cơ sở mới được đầu tư máy chụp CT, hệ thống nội soi tiêu hóa, siêu âm và X-quang. Những thiết bị này giúp tăng khả năng thăm khám, phát hiện và đánh giá bệnh lý, để người dân có thêm lựa chọn chẩn đoán gần nhà khi được bác sĩ chỉ định", bác sĩ Đỏ nói.

Thay mặt đội ngũ y bác sĩ, nhân viên, ThS.BS Nguyễn Doãn Sơn, Chủ tịch Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H’leo, cảm ơn sự quan tâm của ngành Y tế và chính quyền địa phương trong quá trình hoàn thiện cơ sở mới.

ThS.BS Nguyễn Doãn Sơn, Chủ tịch Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H’leo gửi lời cảm ơn tới địa phương và người dân. (Ảnh: TT)

Ông đặc biệt cảm ơn người dân các xã trong khu vực đã tin tưởng phòng khám suốt những năm qua, đồng thời khẳng định đơn vị tiếp tục đầu tư nhân lực, thiết bị và "lấy người bệnh làm trung tâm".

Đại diện chính quyền địa phương, ông Ngô Minh Cảnh đánh giá cơ sở mới góp phần bổ sung nguồn lực khám, chữa bệnh tại Ea Drăng và các xã lân cận. Khi có thêm dịch vụ y tế có khám bảo hiểm xã hội ngay tại địa phương, người dân có thể giảm thời gian, chi phí đi lại cho những nhu cầu thăm khám phù hợp.

Ông Ngô Minh Cảnh phát biểu tại buổi khai trương. (Ảnh: TT)

Ông Cảnh đề nghị phòng khám đặt chất lượng chuyên môn, y đức và an toàn người bệnh lên hàng đầu; công khai giá dịch vụ, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. Cơ sở cũng cần phối hợp với trạm y tế trong tư vấn phòng bệnh, theo dõi bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các thôn, buôn vùng xa.

Trao tặng 50 triệu đồng cho đại diện Bảo hiểm xã hội khu vực Ea H'leo. (Ảnh: TT)

Dịp này, Tân Phúc Ea H’leo trao 50 triệu đồng cho Bảo hiểm xã hội khu vực Ea H’leo để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm.

Bên cạnh việc đầu tư cho cơ sở mới, khoản hỗ trợ thể hiện cam kết sẻ chia với cộng đồng mà phòng khám đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

Cùng ngày, Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H'leo được Công ty Monday Việt Anh trao tặng bảo hộ thương hiệu.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng lãnh đạo xã Ea Drăng kiểm tra khu vực cấp cứu. (Ảnh: TT)

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk kiểm tra danh mục thuốc ở khu vực cấp cứu. (Ảnh: TT)

Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: TT)

Đại biểu dự lễ khai trương. (Ảnh: TT)

Đại biểu dự lễ khai trương. (Ảnh: TT)

Phòng khám đa khoa Tân Phúc Ea H'leo tại xã Ea Drăng, Đắk Lắk. (Ảnh: TT)

Đại biểu dự lễ khai trương. (Ảnh: TT)

Lãnh đạo xã Ea Drăng tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: TT)