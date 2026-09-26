Tân Phú Trung đón nhận Quyết định công nhận xã An toàn khu

Đại biểu cùng Lực lượng vũ trang dâng hoa, dâng hương viếng Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước buổi lễ công bố. Ảnh: KIM PHỤNG

Đến dự lễ có đồng chí Đinh Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, huyện Châu Thành qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo địa phương cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người có công, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Đinh Văn Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp (bên trái) trao Quyết định công nhận xã An toàn khu cho đại diện lãnh đạo xã Tân Phú Trung.

Xã Tân Phú Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Tân Bình, Tân Phú, Phú Long và Tân Phú Trung. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, địa bàn Tân Phú Trung giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng: Nằm trên tuyến Lộ 8 (nay là Quốc lộ 80) kết nối Mỹ Thuận - Sa Đéc - Long Xuyên, kết hợp hệ thống sông rạch chằng chịt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc che chở lực lượng, vận chuyển lương thực, vũ khí phục vụ cách mạng.

Đại diện địa phương nhận bảng tượng trưng hỗ trợ 100% kinh phí tham gia bảo hiểm y tế cho người dân thường trú trên địa bàn xã Tân Phú Trung. Ảnh: KIM PHỤNG

Trong những năm tháng chiến tranh, Đảng bộ, quân và dân Tân Phú Trung đã kiên cường bám đất, bám làng, bảo vệ an toàn cho nhiều cơ quan lãnh đạo cấp tỉnh, huyện như: Tỉnh ủy Sa Đéc, Ban An ninh tỉnh Vĩnh Long, Huyện ủy Châu Thành. Nơi đây cũng là địa bàn dừng chân, đưa đón nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, trong đó có đồng chí Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ (khi đó là Bí thư Khu ủy Khu 9).

Đại diện các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trao bảng tượng trưng hỗ trợ các nguồn lực, công trình nghĩa tình cho xã Tân Phú Trung.

Với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công, Nhân dân và Lực lượng vũ trang nhân dân xã Tân Phú Trung vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại buổi lễ, đại diện địa phương đã chính thức công bố Quyết định của UBND tỉnh Đồng Tháp công nhận Tân Phú Trung là xã An toàn khu.

Ban Tổ chức trao tặng các phần quà nghĩa tình cho đại diện các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã.

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Đinh Văn Dũng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Phú Trung với mốc son lịch sử này. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công; bảo tồn và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa của vùng đất ATK; đồng thời kết hợp chặt chẽ việc giữ gìn truyền thống với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 2 hộ gia đình có nhiều đóng góp cho sự phát triển địa phương; Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lập hồ sơ công nhận xã ATK và phong trào thi đua cơ sở. Các tổ chức, cá nhân cũng trao nhiều phần quà, công trình nghĩa tình tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh nghèo trên địa bàn.