Tân Phú - Bảo Lộc vận hành năm 2028: Đòn bẩy logistics và kết nối kinh tế xanh cho Lâm Đồng

Việc nâng cấp toàn diện quy mô cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc không chỉ giải triệt để điểm nghẽn logistics mà còn tạo đòn bẩy cho kinh tế liên vùng bứt phá. Cùng với đó, việc điều chỉnh địa giới quản lý Vườn quốc gia Cát Tiên hướng tới mục tiêu thống nhất đầu mối hành chính, phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước và bảo tồn bền vững hệ sinh thái rừng.

Việc đầu tư hoàn chỉnh tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc với nền đường rộng 22m giúp hạ thấp chi phí logistics và thúc đẩy liên kết vùng giữa Lâm Đồng với Đông Nam Bộ. (Ảnh: C.H)

Điểm đột phá quan trọng nhất trong lộ trình bứt phá kinh tế của Lâm Đồng là việc quyết định điều chỉnh, nâng cấp quy mô đầu tư dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Thay vì chia giai đoạn phân kỳ, dự án được thống nhất đầu tư quy mô hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 22m, sơ bộ tổng mức đầu tư điều chỉnh lên khoảng 17.500 tỉ đồng (tăng khoảng 360 tỉ đồng) và tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 540ha (tăng gần 92ha). Theo kế hoạch, tuyến cao tốc sẽ thông xe kỹ thuật vào quý III/2028 và chính thức đi vào khai thác trong quý IV/2028.

Dưới lăng kính logistics và kinh tế liên vùng, việc sở hữu một tuyến cao tốc hoàn chỉnh giai đoạn 2026-2030 giúp kết nối trực tiếp Lâm Đồng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí và thời gian vận tải hàng hóa nông sản xanh, nông nghiệp công nghệ cao của Lâm Đồng ra các cảng biển, trung tâm tiêu thụ lớn mà còn tạo hành lang thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao, thúc đẩy du lịch sinh thái và phát triển chuỗi cung ứng tuần hoàn.

Hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược, mở rộng dư địa phát triển kinh tế và thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao vào khu vực. (Ảnh: C.H)

Song hành cùng các giải pháp phát triển hạ tầng, công tác tổ chức và thống nhất địa giới hành chính cũng đang được Lâm Đồng triển khai. Tỉnh đang khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo điều chỉnh địa giới hành chính giữa Lâm Đồng và TP Đồng Nai, liên quan đến việc chuyển giao phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa giới của tỉnh về UBND TP Đồng Nai quản lý theo Nghị quyết của Chính phủ.

Phạm vi điều chỉnh rộng hơn 270km², nằm trên địa bàn 5 xã gồm Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Bảo Lâm 5, Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 3. Sau khi hoàn tất điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Lâm Đồng còn khoảng 23.900km², trong khi quy mô dân số và số lượng đơn vị hành chính cấp xã giữ nguyên.

Việc bàn giao này xuất phát từ thực tiễn sắp xếp địa giới hành chính sau sáp nhập, nhằm đưa toàn bộ Vườn quốc gia Cát Tiên về một đầu mối quản lý thống nhất. Việc phân định rõ ranh giới và trách nhiệm quản lý nhà nước không chỉ tạo thuận lợi cho bộ máy chính quyền địa phương trong công tác vận hành, mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên thực địa.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, các cấp, các ngành cần xác định rõ trách nhiệm và mốc thời gian hoàn thành; tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2025-2030. Những quyết sách đồng bộ từ hạ tầng giao thông đến quy hoạch sinh thái hứa hẹn sẽ mang lại động lực tăng trưởng mới, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành và nâng cao chất lượng sống cho người dân toàn vùng.