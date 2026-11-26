Thi đấu đẩy gậy tại ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Phong năm 2026 được tổ chức tại trung tâm bản Vạn Yên, với nhiều hoạt động giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống.

Thi đấu bắn nỏ tại ngày hội.

Nổi bật là các trò chơi dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản của địa phương.

Gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Điểm nhấn của ngày hội là Hội thi ẩm thực và trưng bày mâm cỗ truyền thống với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các bản trong xã. Mỗi đội đã mang đến những món ăn đặc trưng, được chế biến từ sản vật địa phương như cá xôi, cá sấy, thịt lợn nấu bỗng, nhộng ong, ốc đá, rau rừng nộm... các món ăn được trình bày hài hòa, đẹp mắt. Thông qua phần giới thiệu của các đội thi, người dân và du khách có dịp tìm hiểu thêm về cách chế biến, ý nghĩa của từng món ăn và nét riêng trong văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc nơi đây.

Mâm cỗ đặc trưng tại Hội thi ẩm thực và trưng bày mâm cỗ truyền thống.

Ban tổ chức chấm điểm các mâm cỗ tại Hội thi ẩm thực và trưng bày mâm cỗ truyền thống.

Tối cùng ngày, chương trình khai mạc ngày hội diễn ra với hơn 20 tiết mục ca, múa, nhạc do các đội văn nghệ đến từ các bản và đơn vị trên địa bàn xã biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động của ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Phong năm 2026.

Các đại biểu dự ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh tặng quà chúc mừng ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Phong là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng; đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng du lịch của địa phương đến với du khách.

Tiết mục múa Vũ điệu Tây Bắc do các em học sinh Trường TH&THCS Tân Phong biểu diễn tại ngày hội.

Tiết mục múa văn nghệ tại ngày hội.

Đặc sắc tiết mục múa tại ngày hội.

Đông đảo nhân dân đến tham gia ngày hội.