Tiết mục hát đang Mường tại ngày hội.

Không gian văn hóa dân tộc Mường tại xã Tân Phong.

Các sản phẩm nông sản của địa phương.

Sau 2 ngày (25 và 26/11) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Tân Phong năm 2026 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng trong lòng nhân dân và du khách.

Ban giám khảo chấm điểm thi gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương.

Điểm nhấn trong ngày hội là hoạt động trình diễn hát đang Mường trên sông, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường; cùng phần chấm điểm các gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương với sự tham gia của 10 đội. Qua đó, tạo không gian để các đội giao lưu, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, nét đẹp trong đời sống văn hóa của cộng đồng.

Sản phẩm thổ cẩm của địa phương.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã trao 3 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu thể thao gồm: Đẩy gậy (nam, nữ ở các hạng cân từ 55 đến 65 kg và 65 đến 75 kg); bắn nỏ nam, nữ và kéo co nam, nữ phối hợp.

Ban tổ chức trao giải nhất môn kéo co cho đội thi bản Trung Phong.

Ban tổ chức trao giải các vận động viên có thành tích xuất sắc môn đẩy gậy.

Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân có thành tích xuất sắc môn bắn nỏ.

Đối với phần thi trưng bày ẩm thực và gian hàng giới thiệu sản phẩm địa phương, Ban tổ chức trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các đội đạt thành tích cao.

Ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích xuất sắc trong phần thi trưng bày gian hàng sản phẩm địa phương.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc ngày hội

Ngày hội khép lại, để lại dấu ấn về một không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi các giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền và tiếp tục hiện diện trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là dịp thắt chặt tình đoàn kết trong nhân dân, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, con người và tiềm năng văn hóa, du lịch của xã Tân Phong.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ bế mạc ngày hội.