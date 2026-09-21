Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng hứa nỗ lực phấn đấu, đóng góp một phần vào sự phát triển của Điện Biên

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Dự, chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng, có đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng được Ban Bí thư tin tưởng, giao đảm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh Điện Biên chủ động hỗ trợ, chia sẻ thông tin để đồng chí Nguyễn Văn Thắng nắm bắt, thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh-thông minh-bền vững.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng và bày tỏ tin tưởng, đồng chí Nguyễn Văn Thắng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí Đặng Xuân Phong mong muốn, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tỉnh Điện Biên quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Văn Thắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo sự chuyển biến mới cho Điện Biên.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: (LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên gửi lời cảm ơn sự lãnh đạo, tin tưởng của Ban Bí thư, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, tập thể Văn phòng Chính phủ đã giao nhiệm vụ tại tỉnh Điện Biên. Đồng thời, cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên đã dành cho tình cảm quý mến, thống nhất cao với chủ trương của Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nguyện nỗ lực công tác, góp sức xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển xanh-thông minh-bền vững. (Ảnh: LÊ LAN)

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng nguyện nỗ lực phấn đấu công tác tốt để đóng góp một phần vào sự phát triển của Điện Biên - nơi có lịch sử hào hùng, thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa độc đáo; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được phân công, cùng tập thể cán bộ, đảng viên và đồng bào 19 dân tộc tỉnh Điện Biên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, đưa Điện Biên phát triển xanh-thông minh-bền vững, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Để hoàn thành nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; và mong muốn nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thực tiễn tại địa phương để cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.