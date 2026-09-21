Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thanh Bình: Nỗ lực, đoàn kết, chung sức xây dựng Nghệ An phát triển

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được Ban Bí thư giao trọng trách mới tại Nghệ An là sự ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện của đồng chí; đồng thời thể hiện sự quan tâm của Trung ương đối với công tác cán bộ và sự phát triển của tỉnh Nghệ An.

Việc Ban Bí thư điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy là sự bổ sung kịp thời đối với đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng đồng chí Nguyễn Thanh Bình sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, địa bàn, hòa nhập với thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ, trước hết là năm 2026.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đề nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy, sớm nắm bắt tình hình Nghệ An; đồng thời mong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí bằng tinh thần chân thành, thẳng thắn.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình bày tỏ việc được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định trên cương vị mới sẽ chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, quy chế làm việc và sự phân công của tập thể.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Bình.

Đồng chí sẽ nỗ lực, cùng Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đề ra.