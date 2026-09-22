Tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 9, nhiệm kỳ 2025-2030.

Mở đầu hội nghị, Thường trực Thành ủy TPHCM đã tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Thường trực Thành ủy TPHCM đã tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân (bên trái) cùng Thường trực Thành ủy TPHCM chủ trì, điều hành Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9, chiều 22/9. Ảnh: Ngô Tùng

Trước đó vào ngày 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện tại, Thường trực Thành ủy TPHCM gồm Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và các Phó Bí thư Thành ủy: Lê Quốc Phong (Phó Bí thư Thường trực), Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Được, Nguyễn Phước Lộc, Đặng Minh Thông, Văn Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Sinh Nhật Tân.