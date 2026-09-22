Tân Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ

Chiều 22/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng).

Mở đầu hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng hoa, chúc mừng tân Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Trước đó, chiều 18/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư, các Phó bí thư Thành ủy TP.HCM chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân. Ảnh: Phan Anh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết đây là hội nghị thường kỳ để sơ kết công tác của quý III và các nhiệm vụ cho thời gian tới.

Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, chưa bao giờ thành phố có một thể chế mạch lạc, nổi trội và rõ ràng như bây giờ. Sáng nay, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM đã thông qua nhiều nghị quyết để thể chế hóa các cơ chế đặc thù.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp ý kiến đối với đề án phát triển thành phố để cuối cùng có nghị quyết ý nghĩa, hoàn thành những mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phan Anh.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị tập trung thảo luận tại hội trường về lĩnh vực kinh tế - xã hội: báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM trong 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026; Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2026, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch và thu ngân sách nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Cùng đó, hội nghị tập trung thảo luận công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng tập trung xem xét, cho ý kiến nội dung quan trọng khác.