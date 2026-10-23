Tân Ngọc Lực liên tiếp trúng thầu tại Tây Ninh, hồ sơ doanh nghiệp có gì đáng chú ý?

Tân Ngọc Lực trúng liên tiếp 2 gói thầu hơn 252 tỷ đồng trong thế "một mình một chợ"

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với hai gói thầu xây lắp, với tổng giá trúng thầu khoảng 252,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại mỗi gói thầu chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và được lựa chọn trúng thầu.

Cụ thể, tại gói thầu thi công xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp, hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông (bao gồm thiết bị Trạm kiểm soát liên hợp), thuộc Dự án Xây dựng cửa khẩu chính Phước Tân, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực trúng thầu với giá 135,691 tỷ đồng, thấp hơn mức dự toán 136,373 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 360 ngày, theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Tân Ngọc Lực trúng liên tiếp 2 gói thầu hơn 252 tỷ đồng.

Đối với gói thầu thi công xây dựng (bao gồm thiết bị) thuộc Dự án Chợ Long Hoa (khu A-B), Liên danh Công ty TNHH Tân Ngọc Lực - Công ty CP Phú Thịnh được lựa chọn với giá trúng thầu 116,869 tỷ đồng, trong khi giá dự toán là 118,055 tỷ đồng. Gói thầu cũng có thời gian thực hiện 360 ngày, theo loại hợp đồng đơn giá cố định.

Công ty TNHH Tân Ngọc Lực có địa chỉ tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Theo Báo Đầu thầu, từ đầu năm 2026 đến nay, doanh nghiệp này đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh công bố trúng 6 gói thầu, với tổng giá trị hơn 598 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại các gói thầu mà Tân Ngọc Lực tham gia, hình thức chỉ định thầu hoặc việc chỉ có một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là những tình huống được ghi nhận trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Chẳng hạn, tại gói thầu thi công xây dựng hạng mục xây mới Đài tưởng niệm (bao gồm thiết bị phần xây dựng), giá chỉ định thầu của liên danh gồm hai thành viên là 22,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại gói thầu thi công xây dựng (bao gồm thiết bị) thuộc Dự án Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tỉnh Tây Ninh (giai đoạn 2), liên danh gồm ba thành viên trúng thầu với giá khoảng 154 tỷ đồng. Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm thiết bị) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng Khu tái định cư ấp 6, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu có giá trúng thầu 60,778 tỷ đồng, thuộc về liên danh gồm hai thành viên.

Một gói thầu khác là thi công xây dựng, bao gồm thiết bị phần xây dựng (trừ hạng mục xây mới Đài tưởng niệm), thuộc Dự án Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 tỉnh Tây Ninh - Dự án thành phần 1, được trao cho liên danh gồm ba thành viên với giá trúng thầu 108,8 tỷ đồng.

Tiềm lực Tân Ngọc Lực: Vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đăng ký 15 lao động

Dữ liệu Tạp chí Kinh tế Môi trường cho thấy, Tân Ngọc Lực thành lập vào tháng 1/2007. Theo giới thiệu trên website, Tân Ngọc Lực hoạt động trong nhiều lĩnh vực liên quan đến xây dựng và bất động sản. Các lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm xây dựng dân dụng, công nghiệp; tư vấn, thiết kế, sản xuất, gia công và lắp dựng kết cấu thép, nhà thép tiền chế; thi công công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp bê tông tươi, kinh doanh sắt thép và các loại vật liệu xây dựng, đồng thời giới thiệu hoạt động đầu tư, kinh doanh nhà ở thương mại và bất động sản.

Về các công trình tiêu biểu, website doanh nghiệp giới thiệu một số dự án như Cửa khẩu Tân Nam, Hội trường Tỉnh đội, Trường Tân Hiệp, Trường chuyên Hoàng Lê Kha, Trạm liên hợp cùng các công trình liên quan đến Công ty TNHH Duy Linh Tân Biên và Công ty TNHH KORNBEST Việt Nam.

Dữ liệu cho thấy, thời điểm tháng 7/2015, Tân Ngọc Lực thực hiện tăng vốn từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng, cổ đông góp vốn gồm bà Huỳnh Thị Kim Anh góp 10% và 90% còn lại là của ông Võ Văn Lực. Điện diện pháp luật kiêm Giám đốc là ông Võ Văn Lực (SN 1975).

Đến tháng 10/2018, vốn điều lệ của Tân Ngọc Lực đạt 200 tỷ đồng, trong đó 90% vốn của ông Võ Văn Lực, 10% do bà Huỳnh Thị Kim Anh.

Tại tháng 4/2021, Tân Ngọc Lực bổ sung thêm người đại diện pháp luật gồm ông Trần Văn Khoá (Phó Giám đốc, SN 1961) và ông Võ Văn Lực.

Tại thay đổi gần nhất vào tháng 4/2026, vốn điều lệ doanh nghiệp vẫn ở mức 200 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn không thay đổi. Thời điểm này, thông tin về thuế cho thấy, Tân Ngọc Lực có tổng số lao động gồm 15 người.

Theo dữ liệu đăng ký giao dịch bảo đảm, Tân Ngọc Lực đã đăng ký dùng hàng hóa, các khoản phải thu và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thi công để bảo đảm nghĩa vụ tại một số ngân hàng.

Cụ thể, ngày 28/10/2021, doanh nghiệp đăng ký giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Ninh theo hai hợp đồng số 01/2021/10673816/HĐBĐ và 02/2021/10673816/HĐBĐ. Tài sản bảo đảm gồm toàn bộ hàng hóa tại kho và hàng hóa luân chuyển, bao gồm nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm đã có hoặc hình thành trong quá trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời bao gồm các quyền tài sản, lợi ích phát sinh liên quan đến hàng hóa. Hồ sơ đăng ký cũng đề cập các quyền tài sản của Tân Ngọc Lực phát sinh từ những văn bản có nguồn gốc từ vốn vay do ngân hàng tài trợ.

Đến ngày 28/1/2022, các đăng ký giao dịch bảo đảm này được thay đổi thông tin tài sản. Theo nội dung đăng ký, hàng hóa tại Kho Tân Bình gồm nhôm, sắt xây dựng, thép hình, thép hộp, tôn kẽm, tôn lạnh và tôn mạ màu, với tổng khối lượng 351.316 kg, tổng giá trị gần 7,5 tỷ đồng. Một đăng ký thay đổi khác ghi nhận các khoản phải thu của doanh nghiệp đối với 6 khách hàng, gồm Công ty TNHH VMC Hoàng Gia, Công ty TNHH KORNBEST Việt Nam, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Sản xuất Năng lượng xanh Khánh Sơn, Công ty TNHH MTV Ong mật Bảo An Tây Ninh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh. Tổng số dư cuối kỳ nợ của các khoản phải thu được kê khai là hơn 40,4 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Tân Ngọc Lực tiếp tục đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng thi công. Theo hồ sơ đăng ký ngày 9/9/2026, bên nhận thế chấp là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tây Ninh. Tài sản bảo đảm là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thi công số HD2500216929_2512161052, có hiệu lực ngày 16/12/2025, cùng văn bản sửa đổi hợp đồng số 246/2026/VBSĐHĐ-BQLDA ngày 23/3/2026. Các văn bản này được ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh và liên danh gồm Công ty TNHH Hải Đăng Khoa, Công ty TNHH Tân Ngọc Lực và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh, để thực hiện Gói thầu số 14 thuộc công trình nâng cấp, mở rộng đường Bời Lời, đoạn từ ngã ba Lâm Vồ đến ngã tư Đại Đồng.

Gần đây nhất, ngày 16/10/2026, Tân Ngọc Lực đăng ký thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) - Chi nhánh Chợ Lớn. Theo nội dung hồ sơ, tài sản bảo đảm gồm quyền đòi nợ và các khoản phải thu phát sinh từ những hợp đồng, thỏa thuận có nguồn gốc từ nguồn vốn do Techcombank tài trợ. Trong đó, hồ sơ nêu hợp đồng thi công xây dựng công trình số 03926/HĐTC-2026, có hiệu lực từ ngày 3/9/2026, ký giữa Công an tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH Tân Ngọc Lực, với giá trị được thanh toán ghi nhận là 36,9 tỷ đồng. Tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ số dư tài khoản cùng các quyền lợi, khoản bồi thường và lợi ích phát sinh liên quan.

Ở góc độ kinh tế môi trường, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước không chỉ cần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với những nhà thầu tham gia nhiều công trình hạ tầng, giao thông và xây dựng dân dụng, năng lực thực hiện dự án cần được nhìn nhận toàn diện, từ khả năng huy động nhân lực, thiết bị, bảo đảm tiến độ đến việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, nước thải và chất thải xây dựng trong quá trình thi công. Bên cạnh đó, tính cạnh tranh, minh bạch trong lựa chọn nhà thầu cũng là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, hạn chế nguy cơ lãng phí nguồn lực xã hội. Vì vậy, bên cạnh giá trúng thầu và năng lực theo hồ sơ dự thầu, việc công khai, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng và tuân thủ các yêu cầu môi trường cần được chú trọng, qua đó bảo đảm các công trình không chỉ phát huy hiệu quả kinh tế mà còn hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng dân cư.