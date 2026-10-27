Tận mục Mitsubishi Outlander Diamond Trail Edition với chế độ lái chuyên dụng

Mitsubishi đang chuẩn bị mở rộng danh mục sản phẩm Outlander bằng phiên bản Diamond Trail Edition dành cho đời xe 2028. Khác với những phiên bản thông thường, biến thể mới tập trung cải thiện khả năng vận hành trên địa hình khó, đồng thời sở hữu nhiều chi tiết thiết kế đặc trưng.

Điểm nhấn của Outlander Diamond Trail Edition nằm ở phần ngoại thất được tinh chỉnh theo phong cách off-road. Xe sở hữu lưới tản nhiệt màu đen nhám, cản trước và cản sau thiết kế lại nhằm tối ưu góc tiếp cận và góc thoát, kết hợp các vòm bánh xe mở rộng và thanh giá nóc nâng cao.

Mẫu SUV này còn được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch màu đen, đi kèm lốp đa địa hình Nexen Roadian ATX. Mitsubishi cũng bổ sung màu sơn xanh Trail Green Metallic mới, góp phần nhấn mạnh phong cách khám phá thiên nhiên của phiên bản đặc biệt.

Đáng chú ý, Outlander Diamond Trail Edition được bổ sung chế độ lái Rock, giúp tối ưu độ bám đường khi di chuyển trên địa hình nhiều đá, hạn chế hiện tượng trượt quay bánh xe và tự động kích hoạt hệ thống hỗ trợ đổ đèo Hill Descent Control.

Bên trong, Mitsubishi sử dụng ghế màu xám đậm với đường chỉ khâu tương phản màu kaki, kết hợp các chi tiết hoàn thiện màu đen nhám, crôm và satin. Logo Diamond Trail Edition xuất hiện trên lưng ghế, thảm sàn và ốp cửa, lấy cảm hứng từ hình ảnh vận động viên trượt tuyết đổ dốc và biểu tượng ba viên kim cương của Mitsubishi.

Outlander Diamond Trail Edition là một trong sáu mẫu xe Mitsubishi dự kiến trưng bày tại triển lãm SEMA ở Las Vegas trong năm 2026. Trong đó, ba mẫu xe thuộc dòng Diamond Trail sẽ được giới thiệu với những cấp độ nâng cấp khác nhau.

Bên cạnh Outlander, hãng xe Nhật Bản còn mang đến mẫu bán tải Triton từng giành chiến thắng tại giải đua rally AXCR, MPV Delica D:5 Ultimate Gear và Outlander Sport Trail Edition.

Các sản phẩm này nằm trong chiến lược Momentum 2030, hướng đến việc củng cố vị thế của Mitsubishi tại Bắc Mỹ, đặc biệt thông qua những dòng xe có thiết kế mạnh mẽ và khả năng vận hành địa hình tốt hơn.

Hiện Mitsubishi chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán cụ thể của Outlander Diamond Trail Edition, nhưng xác nhận phiên bản này sẽ được bổ sung vào danh mục xe đời 2028. Tại thị trường Mỹ, Outlander Trail Edition 2027 có giá khởi điểm khoảng 42.500 USD.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander Trail Edition.