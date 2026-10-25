Tân Miss Charm Vietnam 2026 theo học chương trình sau đại học tại Mỹ

Nguyễn Ngọc Trà My (giữa) đăng quang Tân Miss Charm Vietnam 2026 tại chung kết diễn ra ngày 22.10 vừa qua

Tại chung kết Miss Charm Vietnam 2026 diễn ra ngày 22.10 ở TP. Đồng Nai, Trà My vượt qua 21 thí sinh để giành vương miện. Trà My hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời đảm nhận vai trò MC song ngữ Việt - Anh tại các hội nghị doanh nghiệp, sự kiện ngoại giao và chương trình của các thương hiệu cao cấp.

Trước khi trở về phát triển sự nghiệp, Trà My từng học ngành Truyền thông tại Melbourne, Australia. Những năm tháng xa gia đình giúp cô rèn luyện tính độc lập, mở rộng góc nhìn và thích nghi với môi trường đa văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, cô có cơ hội làm việc trong các tập đoàn quốc tế ở lĩnh vực quản lý thương hiệu và dịch vụ cao cấp.

Theo Trà My, chính trải nghiệm thực tế khiến cô nhận ra việc học không dừng lại sau khi rời giảng đường. Kinh nghiệm giúp giải quyết nhiều tình huống công việc, nhưng để phát triển bền vững, cô muốn bổ sung kiến thức quản trị chuyên sâu và rèn luyện tư duy hệ thống.

Sau khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My hướng đến việc chuẩn bị cho sân chơi quốc tế

Hiện cô theo học chương trình sau đại học về Quản trị Kinh doanh và Lãnh đạo tại Đại học Edgewood, Mỹ, với định hướng MBA (Thạc sĩ Quản trị kinh doanh) và DBA (Tiến sĩ Quản trị kinh doanh).

Trà My cho biết lựa chọn MBA nhằm củng cố năng lực quản trị, tư duy chiến lược và khả năng ra quyết định trong kinh doanh. Với DBA, cô hướng đến việc nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp và tìm kiếm giải pháp có tính ứng dụng.

“Tôi không xem việc học là để sở hữu thêm danh vị, mà là để nâng cao năng lực tạo ra giá trị”, cô nói.

Quan điểm này cũng định hình cách Trà My nhìn nhận con đường sự nghiệp. Bên cạnh công việc MC song ngữ Việt - Anh, cô điều hành một công ty truyền thông và muốn kết hợp kinh nghiệm giao tiếp với kiến thức quản trị để phát triển các dự án kinh doanh bài bản hơn. Cô quan tâm đến khả năng kết nối con người, kiến thức và cơ hội, đặc biệt trong những môi trường có sự giao thoa giữa các nền văn hóa.

Theo Trà My, việc học tập và làm việc quốc tế giúp cô hiểu rằng không có một con đường thành công duy nhất. Khác biệt trong văn hóa, tư duy hay cách làm việc có thể trở thành lợi thế nếu mỗi người biết lắng nghe và học hỏi. Với công việc MC, cô cũng nhìn ngôn ngữ như phương tiện kết nối các nền văn hóa, qua đó giới thiệu những giá trị Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Từ trải nghiệm cá nhân, Trà My cho rằng phụ nữ cần có cơ hội chủ động lựa chọn hướng đi của mình. Họ không nhất thiết phải giới hạn bản thân trong một vai trò, mà có thể theo đuổi tri thức, phát triển sự nghiệp và đóng góp cho cộng đồng theo những cách khác nhau.

Cô kỳ vọng kiến thức quản trị sẽ giúp mình xây dựng chiến lược, quản lý nguồn lực và phát triển các dự án có giá trị lâu dài. Đồng thời, cô muốn khuyến khích phụ nữ tự tin học hỏi, bắt đầu lại khi cần thiết và theo đuổi những mục tiêu phù hợp với bản thân.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, cao 1,77m, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đại học RMIT tại Australia

Sau khi đăng quang Miss Charm Vietnam 2026, Trà My hướng đến việc chuẩn bị cho sân chơi quốc tế. Cô cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình diễn, phỏng vấn, thuyết trình và bổ sung kiến thức về văn hóa, xã hội. Theo cô, đại diện sắc đẹp không chỉ cần ngoại hình mà còn phải có tư duy, sự tự tin và khả năng truyền tải thông điệp thuyết phục.

Trà My mong muốn giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, có tri thức, tự tin hội nhập nhưng vẫn trân trọng bản sắc dân tộc. Với cô, danh hiệu là cơ hội để kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam, còn việc học là hành trình tiếp tục hoàn thiện năng lực để theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, cao 1,77m, số đo 86-64-96cm, tốt nghiệp ngành Truyền thông Đại học RMIT tại Australia. Cô hiện theo học chương trình sau đại học về Quản trị kinh doanh và Lãnh đạo tại Mỹ, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và dẫn chương trình song ngữ Việt - Anh. Ngày 22.10, cô đăng quang Miss Charm Vietnam 2026.