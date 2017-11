Tận mắt chứng kiến Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Hà Nội vây bắt nghi phạm nguy hiểm

Thực hiện chuyên án đặc biệt vây bắt các nghi can liên quan tới đường dây tiêu thụ xe máy trộm cắp quy mô lớn, Phòng Cảnh sát hình sự của CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng cùng trang thiết bị hỗ trợ vây ráp một ngôi nhà tại thôn Xuân Dương (xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), sáng 15-10-2017. Địa điểm này là nơi tập trung nhiều đối tượng cộm cán, nguy hiểm, do vậy, các chiến sĩ CSHS đặc nhiệm đã phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Chiều nay 28-11-2017, Phòng CSHS CATP Hà Nội đã chính thức thông tin vụ án này.

Nằm trong con ngõ sâu ở một vùng ngoại thành yên ả của Hà Nội, ngôi nhà của nghi phạm được xây kiên cố với camera lắp xung quanh

Kín mít và chắc chắn là ấn tượng về ngôi nhà "đặc biệt" của nghi can bị lực lượng CSHS Hà Nội vây ráp

Không chỉ lắp camera xung quanh, nghi can còn thiết lập hàng rào dây thép gai dày đặc phía trên bức tường cao

Đối mặt với nghi can đặc biệt nguy hiểm, các chiến sĩ của Phòng CSHS CATP Hà Nội đã lên kế hoạch vây ráp, với đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ. Lực lượng CSHS sẵn sàng cho những tình huống chống đối manh động nhất

Đích thân lãnh đạo cao nhất của Phòng CSHS Hà Nội trực tiếp xuống hiện trường chỉ huy vụ vây ráp

Các chốt của lực lượng cảnh sát luôn ở trong tình trạng sẵn sàng cao, để đối phó với nghi can manh động và nguy hiểm

Lực lượng cảnh sát sử dụng các phương án "cương nhu" kết hợp. Các chiến sĩ đã dùng loa vận động đối tượng chấp hành

Không khí tại khu vực vây ráp khá căng thẳng, các chiến sĩ CSHS luôn ở trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Nghi can là đối tượng nguy hiểm nên tỏ ra rất ngoan cố trước yêu cầu mở cửa của lực lượng CSHS. Phương án phá cửa để trấn áp được chuẩn bị sẵn sàng

Người nhà nghi can ra 'điều đình' song nhanh chóng bị lực lượng CSHS khuất phục bằng những lời lẽ đanh thép, mạnh mẽ

PV Báo ANTĐ sát cánh cùng lực lượng CSHS trong cuộc vây ráp nghẹt thở

Khi vào được trong nhà, các lực lượng phối kết hợp chặt chẽ để truy bắt các nghi can lẩn trốn

Các lực lượng của CSHS Hà Nội thể hiện sự mạnh mẽ, kiên quyết trong nỗ lực trấn áp tội phạm nguy hiểm

Khi các lực lượng tiếp cận vị trí nghi ngờ có nghi can lẩn trốn, không khí hết sức căng thẳng

Lực lượng CSHS kết hợp cả sự mạnh mẽ cũng như vẫn kiên trì kêu gọi nghi can đầu hàng, chấp hành yêu cầu

Lực lượng CSHS CATP Hà Nội kết hợp với các lực lượng công an huyện Sóc Sơn và công an xã Kim Lũ kiểm soát tình hình tại nhà nghi can

Quá trình vây ráp, truy tìm nghi can diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, thể hiện rõ quyết tâm trấn áp tội phạm đến cùng của lực lượng CATP Hà Nội

Trung Hiếu