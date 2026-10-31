Tân Mai đưa nghị quyết vào cuộc sống

Với tinh thần từng bước đổi mới, bám sát cơ sở, quyết liệt, linh hoạt, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, BCH Đảng bộ xã đã phân công các đồng chí cấp uỷ viên dự sinh hoạt chi bộ theo quy định. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường, ngân sách; quan tâm các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Xã cũng chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập xóm, các đơn vị trường học gắn với sắp xếp tổ chức đảng, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, bảo đảm đúng quy định, tiến độ, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Các hộ dân trên địa bàn xã đầu tư cải tạo nhà ở thành homestay thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, gia tăng giá trị sản xuất, Đảng uỷ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân dân thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp đúng khung thời vụ; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, diện tích gieo trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh việc duy trì diện tích ngô, lúa, xã mở rộng diện tích cây khoai sọ đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao lên 54 ha.

Bên cạnh đó, xã cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống đói rét cho gia súc, gia cầm; duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản với tổng số 730 lồng cá. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, tái sinh rừng gắn với phòng cháy, chữa cháy rừng. Nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 với tổng mức đầu tư từ ngân sách là 982 triệu đồng đang triển khai một số mô hình hiệu quả trên địa bàn xã như nuôi trâu bò sinh sản, nuôi gà ri, trồng tre bát độ... đang mở ra hi vọng thoát nghèo và cận nghèo cho những các hộ dân trên địa bàn.

Phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch bao gồm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, xã Tân Mai đã tăng cường quản lý hoạt động du lịch; khuyến khích phát triển các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, hình ảnh du lịch địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Các cơ sở lưu trú, dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu của du khách, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 9 tháng năm 2026, xã đã đón tổng số 16.417 lượt khách (trong đó khách trong nước là 11.917 lượt; khách nước ngoài là 4.500 lượt). Tổng doanh thu du lịch ước đạt hơn 13 tỷ đồng.

Để triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xã Tân Mai đã chú trọng thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó có các công trình trọng điểm của trung ương, của tỉnh như Dự án cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu, đường tỉnh 450 và các dự án trên địa bàn.

Một điểm nhấn quan trọng trong việc đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống đã được Đảng bộ xã Tân Mai quan tâm thực hiện, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số. Từ tháng 6/2026 xã Tân Mai đã triển khai mô hình “Hỗ trợ dịch vụ công tại nhà cho người dân yếu thế”. Tổ Công tác được thành lập gồm cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Công an xã, Đoàn Thanh niên đã đến tận hộ gia đình để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh nặng và các trường hợp khó khăn trong đi lại. Tại đây, người dân được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, tài khoản VNeID, tài khoản dịch vụ công quốc gia, thanh toán trực tuyến và các ứng dụng số thiết yếu; hỗ trợ số hóa hồ sơ, nhập dữ liệu, tạo lập tài khoản điện tử cho người dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Nhờ những nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền địa phương mà kết quả việc thực hiện Nghị quyết 57 trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả tích cực. Từ ngày 1/1/2026 đến ngày 15/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Mai đã tiếp nhận hơn 1.900 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 97,16%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 97,4%. Việc xây dựng xã hội số bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trên 80% người dân sử dụng thiết bị thông minh đã tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chính quyền điện tử; 60% người dân đã sử dụng hình thức thanh toán điện tử; 100% khu dân cư có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động.

Đồng chí Hoàng Đức Minh – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã cho biết: Năm 2026 là năm thứ hai xã Tân Mai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ cao, trong khi kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất và điều kiện bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, nguồn lực đầu tư hạn chế. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của cấp trên; chủ động cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp sát thực tiễn, rõ trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, một số lĩnh vực có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, góp phần thực hiện cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.