Tân Lộc khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau, dự và phát biểu khai mạc.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh (thứ 6, từ trái sang), cùng các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Lộc năm 2026.

Cuộc diễn tập diễn ra trong 1,5 ngày, với sự tham gia của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang xã, được tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ, trọng tâm là thực binh Trung đội Dân quân chiến đấu tập kích địch.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Cà Mau, phát biểu khai mạc, chỉ đạo diễn tập.

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ngành nhấn mạnh, diễn tập là hình thức huấn luyện tổng hợp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và khả năng phối hợp, xử trí tình huống của các lực lượng trong khu vực phòng thủ.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban giúp việc bám sát kế hoạch, ý định diễn tập; chủ động xử lý các tình huống phát sinh, sát thực tế địa bàn. Đối với các khung diễn tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn, gắn nội dung diễn tập với truyền thống, nghệ thuật giữ nước của cha ông và đặc điểm địa phương.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, bảo mật thông tin; quản lý chặt chẽ tài liệu, văn kiện, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị trong quá trình thực binh.

Đồng chí Huỳnh Hảnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Lộc, điều hành Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển lực lượng vũ trang lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng.

Đồng chí Đinh Thị Mừng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lộc, điều hành Hội nghị Hội đồng Nghĩa vụ quân sự triển khai thực hiện lệnh động viên cục bộ.

Sau diễn tập, Ban Tổ chức xã Tân Lộc tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, bổ sung hệ thống kế hoạch, làm cơ sở nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó, xử trí hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên địa bàn.