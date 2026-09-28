Tân Lộc đoạt giải Nhất toàn đoàn Hội thi nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Các đại biểu và thí sinh tham dự hội thi.

Các đội trải qua 2 phần thi gồm lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết tập trung kiểm tra kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; các quy định, kỹ năng phòng ngừa, phát hiện và xử lý ban đầu khi xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình.

Ở phần thi thực hành, các đội thực hiện những nội dung theo yêu cầu của Ban tổ chức, qua đó thể hiện kỹ năng thao tác, xử lý tình huống và khả năng phối hợp giữa các thành viên trong chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đội thi xã Tân Lộc tham gia phần thi lý thuyết với gói câu hỏi số 1.

Đội thi xã Phong Thạnh thực hiện nội dung cứu người trong đám cháy.

Đội thi xã Tân Thuận thực hiện phần thi di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn.

Phát biểu bế mạc, Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức, đánh giá các đội đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm cao. Các phần thi diễn ra đúng nội dung, chương trình, bảo đảm an toàn, khách quan và tạo không khí thi đua sôi nổi.

Đại tá Trần Văn Thi nhấn mạnh, Hội thi góp phần lan toả kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân; nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Các đội tiếp tục vận dụng kiến thức, kỹ năng được trang bị vào công tác và đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Kết quả, Ban tổ chức trao 5 giải phần thi lý thuyết, đội xã Phong Thạnh đoạt giải Nhất; 5 giải phần thi thực hành, đội xã Cái Đôi Vàm đoạt giải Nhất. Ở nội dung toàn đoàn, đội xã Tân Lộc đoạt giải Nhất.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, trao cờ lưu niệm cho các đội đoạt giải toàn đoàn.

Ông Hồ Tấn Lộc, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, trao cờ lưu niệm cho các đội đoạt giải phần thi thực hành.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tham gia và đóng góp vào thành công của Hội thi. Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội thi.

Ông Bùi Đông Thuận, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Hội thi.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đội xã Tân Lộc, đơn vị đoạt giải Nhất toàn đoàn.