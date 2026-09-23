Tân Liên Phát Tân Cảng vừa tất toán thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Tất toán lô trái phiếu 2.000 tỷ đồng

CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, vào ngày 21/9/2026, doanh nghiệp đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc cùng 188,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu mã TLRCB2326002, qua đó hoàn tất nghĩa vụ của lô trái phiếu này đúng hạn. Lô TLRCB2326002 gồm 20.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 21/9/2023, kỳ hạn 36 tháng và đáo hạn vào ngày 21/9/2026.

Theo thông tin công bố trên HNX, đây cũng là lô trái phiếu duy nhất còn lưu hành của Tân Liên Phát Tân Cảng trước thời điểm thanh toán. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ trên, doanh nghiệp không còn dư nợ trái phiếu.

Tân Liên Phát Tân Cảng được thành lập ngày 29/1/2002, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Trụ sở doanh nghiệp đặt tại số 28 Nguyễn Quý Cảnh, Khu phố 5, phường An Khánh, TP.HCM.

Nợ phải trả tăng mạnh

Theo công bố thông tin về tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 219,6 tỷ đồng, tăng 10,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Tân Liên Phát Tân Cảng đạt gần 1.663,7 tỷ đồng, tăng 121,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng từ 1.084,1 tỷ đồng lên 1.584,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 79,5 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả tăng mạnh từ 5.722,1 tỷ đồng lên gần 10.625,8 tỷ đồng. Quy mô này tương đương khoảng 6,4 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, mức tăng nợ phải trả của doanh nghiệp chủ yếu đến từ khoản nợ phải trả khác, tăng từ 3.726,8 tỷ đồng lên 7.134,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại cuối kỳ báo cáo, Tân Liên Phát Tân Cảng phát sinh gần 1.492 tỷ đồng nợ vay ngân hàng, trong khi cùng kỳ năm trước chưa ghi nhận khoản mục này.

Trong khi đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu tại thời điểm 30/6/2026 ở mức hơn 1.999 tỷ đồng, gần tương đương giá trị gốc của lô TLRCB2326002.

Khoản nợ trái phiếu này sau đó đã được doanh nghiệp thanh toán toàn bộ vào ngày 21/9. Như vậy, xét riêng kênh trái phiếu, Tân Liên Phát Tân Cảng đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán đúng hạn; song cơ cấu nợ của doanh nghiệp vẫn đáng chú ý khi nợ phải trả khác tăng mạnh và một khoản vay ngân hàng gần 1.500 tỷ đồng đã phát sinh trong kỳ.