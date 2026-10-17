Tân Liên Phát Tân Cảng, đại gia bất động sản sở hữu máy bay 2.000 tỷ đồng

Theo cơsở dữ liệu hàng không quốc tế Planespotters, máy bay phản lực thương gia GulfstreamG700 mang số đăng ký VN-A799 được ghi nhận liên quan đến CTCP Tiếp vận và Bấtđộng sản Tân Liên Phát Tân Cảng. Máy bay được bàn giao vào tháng 10/2025, CTCP Hàng không Hải Âu là đơn vị vận hành.

GulfstreamG700 thuộc phân khúc máy bay thương gia đường dài, có giá tham khảo khoảng 80-85triệu USD tùy cấu hình và trang bị. Quy đổi theo tỷ giá 26.300 đồng/USD, mức giánày tương đương khoảng 2.100-2.235 tỷ đồng.

Ngoài Tân Liên Phát Tân Cảng, dữ liệu của Planespotters cũng ghi nhận Tập đoàn Trường Hải gắn với hai máy bay thương gia Gulfstream G700, mang số đăng ký VN-A989 và VN-A998. Cả hai được ghi nhận bàn giao trong tháng 9/2026, đang hoạt động và do Bluesky Airways khai thác.

Máy bay Gulfstream G700

Theo báo cáotình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026 đã được soát xét, CTCP Tiếp vận và Bấtđộng sản Tân Liên Phát Tân Cảng ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 262,4 tỷđồng, tăng khoảng 242,3 tỷ đồng so với mức 20,1 tỷ đồng ở kỳ trước, tương đươngtăng khoảng 1.203%.

Lợi nhuận sauthuế đạt gần 219,6 tỷ đồng, tăng khoảng 199,5 tỷ đồng so với mức 20,1 tỷ đồng ởkỳ trước, tương đương tăng khoảng 990,4%.

Các chỉ tiêusinh lời cũng cải thiện. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng từ0,3% lên 1,8%, trong khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu tăng từ2,7% lên 13,2%.

Tại ngày30/6/2026, vốn chủ sở hữu của Tân Liên Phát Tân Cảng đạt gần 1.663,7 tỷ đồng,tăng 911,6 tỷ đồng, tương đương 121,2% so với kỳ trước theo báo cáo.

Trong đó, vốngóp của chủ sở hữu tăng từ hơn 1.084,1 tỷ đồng lên gần 1.584,1 tỷ đồng, tăng500 tỷ đồng, tương đương 46,1%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển từ âmhơn 332,1 tỷ đồng sang dương gần 79,5 tỷ đồng, cải thiện khoảng 411,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngượclại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ hơn 5.722,1 tỷ đồng lên gần10.625,9 tỷ đồng, tăng khoảng 4.903,8 tỷ đồng, tương đương 85,7%.

Từng nắm gần 100% vốn doanh nghiệp liên quan đến Saigon Marina IFC

Thành lập năm 2002, CTCP Tiếp vận và Bất động sản Tân Liên Phát Tân Cảng banđầu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ vận tải, sau đó chuyển trọng tâmsang bất động sản. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại số 28 Nguyễn Quý Cảnh, TP ThủĐức, TP.HCM.

Trước tháng 7/2024, bà Trần Thị Thu Hiền là Giám đốc kiêm người đại diệntheo pháp luật của công ty. Hiện vị trí này do ông Lê Ánh Dương đảm nhiệm. BàHiền cũng từng đại diện theo pháp luật tại một số doanh nghiệp khác, trong đócó CTCP Dịch vụ Cao ốc Masterise Lumiere Office và Công ty TNHH Metropolis.

Masterise Group, trước đây được biết đến với tên Thảo Điền Investment, làtập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trong đó, Masterise Homes tậptrung phát triển các dự án nhà ở cao cấp.

Một trong những khoản đầu tư đáng chú ý của Tân Liên Phát Tân Cảng là tạiCông ty TNHH Đầu tư Marina Center, chủ đầu tư tòa nhà SaigonMarina IFC ở số 2 Tôn Đức Thắng, TP.HCM. Doanh nghiệp từng nắm 49% vốn MarinaCenter, sau đó nâng tỷ lệ sở hữu lên khoảng 99,754% trong năm 2025.

Tòa nhà Saigon Marina IFC

Saigon Marina IFC, trước đây có tên Marina Central Tower, là tòa nhà vănphòng và thương mại gồm 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn106.000 m². Theo Saigon Ratings, trong quý IV/2025, Marina Center nhận chuyểnnhượng toàn bộ cổ phần tại CTCP Capitaland Central Tower, qua đó trở thành chủsở hữu tòa nhà.

Trong quá trình phát triển dự án, Saigon Marina IFC có liên hệ với MasteriseHomes. Marina Center cũng hợp tác với Công ty TNHH Quản lý Bất động sảnMasterise trong hoạt động quản lý, vận hành và khai thác thương mại tòa nhà.