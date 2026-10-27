Tân Kỳ tăng cường phòng, chống ma túy

Công an xã Tân Kỳ trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy.

Là địa bàn miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, Tân Kỳ đối mặt với không ít thách thức trong công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Trước thực tế đó, xã chú trọng đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng gần dân, phù hợp với điều kiện địa phương.

Bên cạnh lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và trách nhiệm của mỗi người trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm.

Tại thôn Tân Khang, hoạt động tuyên truyền trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và trách nhiệm của người dân trong quản lý, giáo dục con em. Ông Hà Văn Sàu, người dân trong thôn, thường xuyên nhắc nhở con cháu tránh xa ma túy, tích cực lao động, sản xuất, không nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của các đối tượng xấu. Theo ông, mỗi gia đình cần chủ động giáo dục con em, nhất là thanh thiếu niên, giúp các em nhận thức rõ tác hại của ma túy và biết cách tự bảo vệ mình trước những nguy cơ.

Cùng với tuyên truyền, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở các thôn phối hợp với Công an xã thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy. Anh Hà Đức Huân, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Tân Khang, cho biết lực lượng tại thôn thường xuyên nắm tình hình, phối hợp quản lý người sau cai nghiện và các trường hợp nghi vấn; đồng thời hỗ trợ Công an xã tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, không để phát sinh vi phạm.

Theo thống kê của xã Tân Kỳ, từ năm 2023 đến 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 17 vụ việc liên quan đến ma túy, khởi tố 9 vụ. Riêng những tháng đầu năm 2026, phát hiện 6 vụ. Những con số này cho thấy tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, đòi hỏi địa phương tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý và đấu tranh, xử lý vi phạm.

Đại úy Đàm Anh Tú, Phó Trưởng Công an xã Tân Kỳ, cho biết thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền đến các nhóm có nguy cơ cao, mở rộng hoạt động tuyên truyền tại các thôn, bản. Cùng với đó, lực lượng Công an tăng cường rà soát, quản lý đối tượng, chủ động đấu tranh với những đối tượng có biểu hiện phức tạp trên địa bàn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, xã Tân Kỳ đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng “Xã không ma túy”, tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể và các thôn. Việc phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở với sự chủ động tham gia của người dân được xác định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa từ sớm, từ xa, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy.

Công tác phòng, chống ma túy tại Tân Kỳ vẫn còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân. Với việc đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường quản lý địa bàn và chủ động đấu tranh với các hành vi vi phạm, địa phương đang từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng “Xã không ma túy”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.