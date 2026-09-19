Tân Khánh phát động thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh Lễ phát động.

Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 5 (Trường Quân sự Quân khu 1) cùng nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi Lễ, UBND xã Tân Khánh phát động đợt thi đua cao điểm 120 ngày đêm tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan cùng các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Tiểu đoàn 5 (Trường Quân sự Quân khu 1) tham gia trồng cây tại xã Tân Khánh.

Nhân nhân xã Tân Khánh đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường.

Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu "Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh". Sự phối hợp giữa lực lượng Quân đội và nhân dân địa phương thể hiện tinh thần đoàn kết quân dân thắm thiết, chung tay vì quê hương.

Thông qua đợt thi đua, xã Tân Khánh phấn đấu về đích nông thôn mới đúng tiến độ trong năm 2026.