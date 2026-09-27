Tân Hợp, Mỏ Vàng tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

* Tân Hợp: 16 thí sinh tham gia Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Trong hai ngày 26 - 27/9, xã Tân Hợp tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 16 thí sinh là bí thư, phó bí thư đại diện các chi bộ thôn, chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ xã.

Dự và chỉ đạo hội thi có đồng chí Ngô Hữu Quý - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.

Quang cảnh hội thi.

Các thí sinh trải qua 2 nội dung thi gồm kiến thức chung và xử lý tình huống. Với kiến thức được trang bị cùng kinh nghiệm thực tiễn, các thí sinh đã thể hiện khả năng phân tích, xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo, điều hành và giải quyết công việc tại cơ sở. Qua đó, góp phần làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.

Các đại biểu tham dự hội thi.

Hội thi diễn ra nghiêm túc, sôi nổi, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời đánh giá kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác của cán bộ làm công tác Đảng ở cơ sở.

Ban tổ chức trao giải cho 2 thí sinh đoạt giải Nhất.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và biểu dương những thí sinh có phần thi xuất sắc.

Hội thi cũng là dịp để các chi bộ chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

* Mỏ Vàng: 15 bí thư chi bộ tranh tài, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn

Ngày 26/9, Đảng bộ xã Mỏ Vàng tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 với sự tham gia của 15 thí sinh, gồm 9 bí thư chi bộ thôn và 6 bí thư chi bộ cơ quan, trường học.

Quang cảnh hội thi.

Các thí sinh tham gia các phần thi về kiến thức chung, thuyết trình, xử lý tình huống và sân khấu hóa. Nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, vai trò của bí thư chi bộ và việc vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Các thí sinh tham gia hội thi.

Đại diện ban giám khảo phát biểu.

Ở phần thuyết trình và xử lý tình huống, nhiều thí sinh đã kết hợp kiến thức lý luận với kinh nghiệm thực tiễn, thể hiện kỹ năng trình bày, khả năng xử lý vấn đề và phương pháp lãnh đạo, vận động Nhân dân.

Tiểu phẩm trong hội thi.

Phần thi sân khấu hóa tạo điểm nhấn với những tiểu phẩm gắn với các vấn đề gần gũi ở cơ sở như hiến đất làm đường, phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, phát triển sinh kế, xóa đói giảm nghèo. Qua hình thức thể hiện sinh động, những nội dung về công tác xây dựng Đảng và vận động Nhân dân được chuyển tải gần gũi, dễ tiếp nhận.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh xuất sắc tại hội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ở khối chi bộ cơ quan, trường học, giải Nhất thuộc về đồng chí Ngô Thị Bích Thảo - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mỏ Vàng. Ở khối chi bộ thôn, đồng chí Bàn Văn Ton - Bí thư Chi bộ thôn Khe Hóp đoạt giải Nhất.

Hội thi là dịp để đội ngũ bí thư chi bộ giao lưu, học hỏi, rèn luyện nghiệp vụ và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ sở.