Chương trình góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, gắn kết cộng đồng

Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tân Hợp; đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các thôn, trường học, đơn vị trên địa bàn, cùng các nghệ nhân, người có uy tín và đông đảo nhân dân.

Tại chương trình, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thành viên câu lạc bộ biểu diễn, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Lãnh đạo xã Tân Hợp trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật – Thể thao nòng cốt

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Tùng Lâm nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời khẳng định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc cần gắn với phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, tạo môi trường để người dân tham gia thực hành, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa.

Tân Hợp là địa bàn có nhiều dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu gồm Tày, Dao, Mông và Kinh. Mỗi dân tộc đều có những giá trị văn hóa đặc sắc được lưu giữ qua dân ca, dân vũ, nhạc cụ, tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, nghề thủ công và các môn thể thao truyền thống. Tuy nhiên, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tại cơ sở còn phân tán, chưa có lực lượng nòng cốt để tập hợp, hướng dẫn và duy trì thường xuyên.

Các dân tộc cùng sinh sống, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ở Tân Hợp

Xuất phát từ thực tế đó, UBND xã đã rà soát, vận động các nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ, vận động viên và những người có năng khiếu, tâm huyết tham gia xây dựng câu lạc bộ.

Ngày 2.6.2026, UBND xã ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND thành lập Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật – Thể thao nòng cốt xã Tân Hợp với 45 thành viên.

Ban Chủ nhiệm gồm 7 thành viên, do bà Lý Thị Tươi làm Trưởng ban; câu lạc bộ được tổ chức thành 3 nhóm chuyên môn: văn hóa, nghệ thuật và thể thao.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc do các thành viên câu lạc bộ biểu diễn

Tại buổi lễ, UBND xã công bố quyết định thành lập, giới thiệu Ban Chủ nhiệm và tổ chức nghi thức ra mắt câu lạc bộ. Việc thành lập mô hình tạo điều kiện tập hợp những cá nhân tiêu biểu, phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; đồng thời góp phần trao truyền những giá trị truyền thống giữa các thế hệ.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên câu lạc bộ đã biểu diễn, giao lưu nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ, thể hiện niềm tự hào và tình yêu đối với bản sắc văn hóa địa phương.

Tặng quà động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng đá nữ xã

Dịp này, UBND xã Tân Hợp tổ chức gặp mặt, tuyên dương và trao quà động viên Ban huấn luyện cùng các cầu thủ Đội bóng đá nữ xã, ghi nhận những nỗ lực và thành tích tại Giải bóng đá nữ Mường Lai mở rộng năm 2026.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, khích lệ của cấp ủy, chính quyền đối với phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt là phong trào thể thao nữ.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao truyền thống như kéo co, đánh quay và giao lưu bóng đá nữ, thu hút sự cổ vũ, hưởng ứng của đông đảo nhân dân.

Người dân hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu thể thao truyền thống

Thông qua chương trình, cấp ủy, chính quyền và cộng đồng các dân tộc xã Tân Hợp tiếp tục khẳng định quyết tâm đưa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trở thành phong trào thường xuyên, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Từ đó, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, vun đắp tình đoàn kết và góp phần nâng cao đời sống tinh thần ở cơ sở.