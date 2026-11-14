Tân Hợp: Đưa nghị quyết vào sinh kế người dân

Từ Bản Tát đến Khe Phầy, những chuyển biến trong phát triển sinh kế cho thấy khi chủ trương sát thực tiễn, cách làm có sức thuyết phục, người dân sẽ đồng lòng thực hiện.

Đưa việc dân vào nghị quyết

Với 17 đảng viên, Chi bộ thôn Bản Tát chú trọng cụ thể hóa nghị quyết từ thực tiễn đời sống. Trong mỗi buổi sinh hoạt, bên cạnh quán triệt chủ trương của cấp trên, các đảng viên tập trung bàn giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho bà con.

Buổi sinh hoạt thường kỳ Chi bộ thôn Bản Tát, xã Tân Hợp.

Đảng viên Vàng A Kỷ chia sẻ: Khi sinh hoạt chi bộ, các đảng viên cùng trao đổi, xem người dân đang gặp khó khăn gì để bàn cách giải quyết. Từ đó, phát huy trách nhiệm của đảng viên trong đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện.

Là thôn đặc biệt khó khăn, chủ yếu có đồng bào Mông sinh sống, Bản Tát xác định hướng phát triển kinh tế phải phù hợp với điều kiện từng gia đình. Cùng với thảo luận trong chi bộ, đảng viên tuyên truyền tới các nhóm hộ, giúp bà con hiểu chủ trương, nắm cách làm và lựa chọn sinh kế. Qua tiếp xúc, những băn khoăn, nhu cầu của người dân được phản ánh để chi bộ bàn giải pháp phù hợp.

Trong buổi sinh hoạt Chi bộ Bản Tát, các đảng viên tập trung bàn giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tháo gỡ khó khăn cho bà con.

Anh Giàng A Pao - Bí thư Chi bộ thôn Bản Tát cho biết: Chi bộ đã quán triệt đảng viên tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21 và phát triển cây dược liệu theo Nghị quyết 24 của HĐND tỉnh. Trong đó, thôn hướng tới trồng cây thiên niên kiện, đặt mục tiêu năm 2027 xây dựng từ 3 đến 4 mô hình, mở thêm lựa chọn phát triển kinh tế cho bà con.

Để triển khai hướng đi này, việc nắm chắc điều kiện sản xuất, tạo sự thống nhất và phát huy tính chủ động của người dân được chi bộ quan tâm. Mỗi nội dung vận động đều cần gắn với khả năng thực hiện, giúp các hộ có cơ sở tham gia.

Chi ủy Chi bộ Bản Tát tìm hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Hiện Bản Tát có 3 hộ được hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò, lợn theo Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh. Toàn thôn hiện chỉ còn 7 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 40 triệu đồng/người/năm. Những chuyển biến ấy cho thấy vai trò lãnh đạo của chi bộ khi nghị quyết sát thực tế, đảng viên gần dân, góp phần khơi dậy ý chí vươn lên và sự đồng thuận trong phát triển kinh tế.

Đảng viên làm trước, người dân làm theo

Nếu Bản Tát tìm thêm hướng phát triển từ cây dược liệu thì tại Khe Phầy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được cụ thể hóa bằng việc nâng cao giá trị cây quế. Đồng bào Dao trong thôn từng bước chuyển sang canh tác hữu cơ, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Đảng viên Chi bộ Khe Phầy trao đổi kỹ thuật trồng quế hữu cơ.

Anh Đặng Tòn San - Bí thư Chi bộ thôn Khe Phầy cho biết: Thời gian đầu, việc vận động gặp nhiều khó khăn bởi bà con chưa hiểu canh tác hữu cơ là gì. Để người dân tin tưởng, chi bộ xác định đảng viên phải làm trước, lấy thực tế sản xuất để tuyên truyền, hướng dẫn.

Từ định hướng ấy, các đảng viên tiên phong trồng quế hữu cơ, đồng thời vận động bà con tham gia. Tiêu biểu là các hộ ông: Đặng Nguyên Tiến, Đặng Nguyên Tài, Lý Văn Vượng, Phùng Kim Phú, Đặng Nguyên Phú với diện tích quế hữu cơ mỗi hộ hàng chục ha. Qua trực tiếp sản xuất, đảng viên có thêm kinh nghiệm, hiểu những vướng mắc để trao đổi, giúp người dân từng bước tiếp cận phương thức canh tác mới.

Sự gương mẫu của đảng viên cùng quá trình vận động kiên trì của chi bộ đã góp phần đưa diện tích quế hữu cơ của Khe Phầy đạt khoảng 70 - 80 ha. Từ chỗ chưa hiểu, bà con từng bước đồng thuận, tham gia khai thác lợi thế cây quế theo hướng nâng cao giá trị, bảo vệ môi trường.

Khe Phầy hiện có 70 - 80 ha quế hữu cơ.

Hiện Khe Phầy chỉ còn 4 hộ nghèo, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Kết quả ấy có sự đóng góp từ vai trò định hướng của chi bộ, trách nhiệm nêu gương của đảng viên và nỗ lực phát triển kinh tế của người dân.

Từ Bản Tát đến Khe Phầy, mỗi thôn lựa chọn một hướng đi phù hợp nhưng đều bắt đầu bằng việc nắm chắc điều kiện sản xuất, lắng nghe nguyện vọng của bà con. Khi chi bộ lựa chọn đúng việc, đảng viên tiên phong thực hiện, công tác vận động có thêm sức thuyết phục. Sự đồng thuận được bồi đắp từ những việc làm cụ thể, tạo nền tảng để nghị quyết đi vào cuộc sống, khơi dậy nội lực và ý chí vươn lên của người dân.

Sát cơ sở để lãnh đạo trúng, thực hiện hiệu quả

Đảng bộ xã Tân Hợp hiện có 691 đảng viên, với 9 chi bộ thôn. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được địa phương gắn với giải quyết những vấn đề từ cơ sở, trọng tâm là phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo.

Toàn xã Tân Hợp hiện có hơn 7.000 ha quế, trong đó 310 ha quế hữu cơ với 61 hộ tham gia ﻿liên kết, từng bước xây dựng thương hiệu “Quế Tân Hợp”.

Các chi bộ vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác lợi thế địa phương. Toàn xã hiện có hơn 7.000 ha quế, trong đó 310 ha quế hữu cơ với 61 hộ tham gia liên kết, từng bước xây dựng thương hiệu “Quế Tân Hợp”, nâng cao giá trị sản phẩm. Cùng với đó, 11 mô hình phát triển kinh tế theo Nghị quyết 21 được triển khai, góp phần đưa thu nhập bình quân đạt hơn 46 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,52%.

Những chuyển biến trong đời sống là cơ sở để cấp ủy đánh giá hiệu quả lãnh đạo, tiếp tục lựa chọn nhiệm vụ sát thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đồng chí Trần Sỹ Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tân Hợp cho biết: “Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò của các chi bộ, bám sát cơ sở, chỉ đạo đưa nghị quyết của cấp trên và của Đảng ủy xã vào cuộc sống. Đồng thời, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đưa những ý kiến chính đáng của Nhân dân vào sinh hoạt chi bộ để bàn giải pháp giải quyết kịp thời”.

Yêu cầu đặt ra với mỗi cấp ủy là hiểu rõ điều dân cần, nhận diện đúng những vướng mắc trong sản xuất, đời sống để lãnh đạo, vận động phù hợp. Qua đó, sinh hoạt chi bộ gắn hơn với công việc của thôn, trách nhiệm của đảng viên được phát huy, sự đồng thuận được bồi đắp từ cách giải quyết từng vấn đề cụ thể.

Từ Bản Tát đến Khe Phầy, nghị quyết đang được hiện thực hóa bằng những hướng phát triển sinh kế và hành động nêu gương của đảng viên. Khi chi bộ sát dân, lựa chọn đúng việc, kiên trì thực hiện, bà con thêm tin tưởng, chủ động góp sức, tạo động lực để Tân Hợp phát huy nội lực, xây dựng quê hương.