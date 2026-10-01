Tân Hợp: Bảo đảm quyền lợi và sinh kế cho 133 hộ dân

Xác định đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, Tân Hợp đã tập trung cao độ và đạt kết quả bước đầu tại khu tái định cư Khe Dẹt 2: Toàn bộ diện tích gần 3 ha đã hoàn thành kiểm đếm; tiến hành chi trả hơn 6,17 tỷ đồng đền bù cho người dân, sẵn sàng cho công tác bố trí chỗ ở mới.

Xã Tân Hợp thực hiện kiểm kê tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với tuyến chính dài khoảng 6,9 km chạy qua địa bàn, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi gần 31 ha, tác động trực tiếp đến 133 hộ dân thuộc 2 thôn Ghềnh Ngai và Gốc Gạo.

Cụ thể, thôn Ghềnh Ngai có 77 hộ bị ảnh hưởng (7 hộ thu hồi đất ở, 70 hộ mất đất nông nghiệp và đất rừng); thôn Gốc Gạo có 56 hộ bị tác động (6 hộ thu hồi đất ở, 50 hộ mất đất nông nghiệp).

Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo xã yêu cầu các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với ban quản lý các thôn để bảo đảm mọi hồ sơ đất đai, tài sản được thu thập chính xác, minh bạch. Đặc biệt, công tác dân vận phải đi trước một bước, giải thích rõ chính sách để người dân hiểu mục đích của dự án, từ đó tạo sự đồng thuận cao.

Với phương châm làm đến đâu chắc đến đó và công khai từng bước, chính quyền xã Tân Hợp quyết tâm vừa bàn giao mặt bằng đúng tiến độ phục vụ tuyến đường sắt huyết mạch, vừa bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng và kiến tạo sinh kế bền vững cho 133 hộ dân.