Tân Hội chăm lo cho người nghèo

Các hộ gia đình được hỗ trợ nhà nghĩa tình dân vận năm 2026.

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, xã Tân Hội tích cực triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc hỗ trợ vốn, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, các cấp, ngành còn khơi dậy ý thức vươn lên của người dân, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức thành viên tích cực vận động quỹ vì người nghèo; huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Các hoạt động xây dựng nhà, tặng quà, trao học bổng cho học sinh, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… luôn nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Căn nhà nhỏ xuống cấp của gia đình ông Hồ Ngọc Nghĩa ở ấp Tân Thọ được thay thế bằng căn nhà mái tole kiên cố. Không giấu được niềm hạnh phúc, ông Nghĩa nói: “Mùa mưa này gia đình tôi có nhà mới, không còn sợ dột nữa”. Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên căn nhà nhiều năm xuống cấp nhưng gia đình ông Nghĩa không có khả năng sửa chữa. Thông qua sự vận động của Hội Nông dân xã, chính quyền địa phương, gia đình ông được hỗ trợ 35 triệu đồng xây dựng căn nhà mới.

Các hộ gia đình được hỗ trợ nhà nghĩa tình dân vận năm 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên phát huy vai trò trong việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hội Bùi Quốc Du cho biết Mặt trận luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

9 tháng năm 2026, từ các nguồn vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mới 83 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa 2 căn. Những căn nhà mới giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định và tạo động lực để các hộ yên tâm lao động, phát triển kinh tế và từng bước vươn lên thoát nghèo.

Cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức thành viên tích cực vào cuộc bằng nhiều việc làm thiết thực. Hội Người cao tuổi xã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tiếp tục phát huy vai trò trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Hằng năm, hội tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; tổ chức chúc thọ, mừng thọ và phối hợp khám, tư vấn và phát thuốc cho người cao tuổi. Ông Nguyễn Văn Oanh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Tân Hội cho biết: “Thông qua các hoạt động, hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đồng thời, lan tỏa truyền thống kính lão trọng thọ, nâng cao trách nhiệm gia đình và cộng đồng trong chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi”.

Với cách làm linh hoạt, gần dân, sát cơ sở, công tác chăm lo cho người nghèo ở xã Tân Hội từng bước đi vào chiều sâu, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí vươn lên của người dân, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.