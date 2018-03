Tan hoang rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28

Nhiều vạt rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông đang bị tàn phá, xóa sổ để lấn chiếm đất. Tình trạng này xảy ra đã lâu và có dấu hiệu bùng phát gần đây, trong sự bất lực của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Rừng thông dọc Quốc lộ 28 bị cưa hạ, đốt trụi. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Giữa tháng 3/2017, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông nhận được phản ánh của một số người dân, cán bộ tại xã Quảng Sơn về việc nhiều vạt rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28 bị phá trắng, đốt trụi. Đáng chú ý hơn, các đối tượng tàn phá, hủy hoại cùng lúc hàng chục, hàng trăm cây thông trên diện tích hàng nghìn mét vuông. Trong khi đó, diện tích rừng thông ở đây đã có chủ và nằm không xa trụ sở các cơ quan chức năng của huyện Đắk G’Long như Trạm Kiểm lâm, Đồn Công an, và chính quyền địa phương xã Quảng Sơn.

Tiếp nhận phản ánh, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đến hiện trường để ghi nhận, kiểm chứng thông tin. Ngay từ điểm đầu của vạt rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28, đoạn qua địa phận xã Quảng Sơn, phóng viên đã ghi nhận hình ảnh hàng trăm gốc thông bị bức tử, trong đó, nhiều gốc bị đốn hạ nằm đang nằm ngổn ngang, số khác đã bị cắt khúc và đốt cháy dang dở. Kế bên là hàng chục, hàng trăm cây thông khác bỗng dưng chết trụi. Tại hiện trường, hai ngôi nhà bằng tôn đã được dựng lên và đang đóng kín cửa. Theo một số người dân, đây là cách thức các đối tượng khẳng định "chủ quyền" đối với diện tích đất trống vừa bị chặt phá thông.

Phóng viên tiếp tục di chuyển dọc theo Quốc lộ 28 theo hướng từ thị xã Gia Nghĩa đi huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) và thấy tận mắt nhiều vạt thông đang bị bức tử. Tại khu vực nằm cách Trạm Kiểm lâm Quảng Sơn khoảng 2 km về phía huyện Krông Nô, phóng viên tiếp tục chứng kiến nhiều vạt rừng thông đã bị tàn phá vô tội vạ. Hàng trăm gốc thông đã bị cưa sát gốc. Gỗ thông, củi thông được chất đống và đốt cháy nham nhở. Nhiều vạt đất trống hàng trăm, hàng nghìn mét vuông đã bị xóa trắng thông và được các đối tượng cày xới để chuẩn bị trồng cây nông nghiệp.

Đáng chú ý hơn, tại một số khu vực ven đường, rừng thông đã bị bức tử gần hết và chỉ còn vài hàng cây giáp Quốc lộ 28. Tại đây, nhiều cọc bê tông đã được đóng sẵn để phân lô đất mặt tiền. Đây là hành vi khẳng định chủ quyền đất, bất chấp và thách thức các quy định pháp luật.

Nhìn thấy phóng viên quay phim, chụp ảnh, một số người dân địa phương đến hỏi chuyện và tiếp tục chia sẻ bức xúc về tình trạng nhiều vạt rừng thông bạt ngàn bị bức tử. Theo một số người dân, rừng thông ở đây có tuổi thọ trên 40 năm và phát triển rất xanh tốt. Mấy năm gần đây, xuất hiện tình trạng phá rừng thông rải rác tại một số khu vực để lấn chiếm đất. Tình trạng phá rừng chỉ “bùng phát” từ thời điểm cuối năm 2017 đến nay.

Các chòi tôn được dựng lên nhằm lấn chiếm đất lâm nghiệp tại rừng thông dọc Quốc lộ 28. Ảnh: Anh Dũng/TTXVN

Theo đó, những gốc thông cao hàng chục mét, đường kính gốc khoảng 40 – 50cm đã bị tàn phá trên quy mô lớn, nhất là tại tiểu khu 1646. Tại đây, các đối tượng đã hủy hoại hàng trăm gốc thông trải dài trên nửa quả đồi. Nhiều gốc thông vẫn còn nằm ngổn ngang và tiếp tục bị đốt cháy dang dở.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông, lãnh đạo UBND huyện Đắk G’Long xác nhận tình trạng rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28 đoạn qua địa phận xã Quảng Sơn bị tàn phá trên quy mô lớn từ thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất đến nay.

Ông Nguyễn Văn Hợp, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’Long khẳng định, UBND huyện đã chỉ đạo gắt gao các đơn vị chức năng, từ Hạt Kiểm lâm, Công an huyện cho đến chính quyền địa phương phải sát sao trong công tác quản lý, xử lý các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công an huyện Đắk G’Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Lê Đình Thi (trú tại xã Quảng Sơn) về hành vi hủy hoại rừng. Lê Đình Thi được xác định là đối tượng đã tổ chức chặt phá trên 7.000 m2 rừng thông tại tiểu khu 1646 vào khoảng tháng 2/2018.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, nhiều vụ việc phá rừng, lấn chiếm đất rừng thông tại Quảng Sơn đang được các cơ quan chức năng của huyện củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan sẽ được xem xét nghiêm minh theo các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Đắk Nông sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.

Hưng Thịnh – Anh Dũng (TTXVN)