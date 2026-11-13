Tân Hoàng Minh nói gì về việc Chủ tịch bị hoãn xuất cảnh?

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, phụ trách truyền thông Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) xác nhận thông tin Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng nợ thuế. Đơn vị sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế sớm nhất có thể.

Tân Hoàng Minh cho biết sẽ hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời gian sớm nhất.

Theo dữ liệu từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), ngày 3/11, cơ quan Thuế TP.HCM đã ban hành Thông báo số 538019/TCS1-KDT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, do doanh nghiệp có số tiền nợ thuế vượt ngưỡng quy định. Tính đến ngày 3/11, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đang nợ thuế hơn 312,1 tỷ đồng.

Trước khi cơ quan thuế ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Tân Hoàng Minh đã nhiều lần bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế liên quan đến nợ thuế.

Cụ thể, ngày 28/10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã ban hành hàng loạt quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Các quyết định này cùng ghi nhận số tiền cưỡng chế gần 140 tỷ đồng, có thời hạn hiệu lực đến ngày 26/11/2025.

Đến ngày 1/12/2025, cơ quan thuế tiếp tục ban hành Quyết định số 24574/QĐ-TCS1-KĐ về việc cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Tân Hoàng Minh. Số tiền cưỡng chế tại thời điểm này lên hơn 308,6 tỷ đồng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/12/2026.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TP.HCM. Theo thông tin cập nhật đến ngày 11/11/2026, ông Trần Hồng Sơn giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty, trong khi ông Đỗ Anh Dũng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV.