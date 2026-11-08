Tân Hoa Xã ra mắt cặp robot hình người AI mô phỏng sinh học làm MC thời sự đầu tiên thế giới

Hai MC AI Tân Ngôn và Tân Ngữ ra mắt. Ảnh: Xinhua.

Ngày 5/11, tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo và hiện đại hóa kiểu Trung Quốc thuộc khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Thế giới lần thứ 7, cặp robot hình người mô phỏng sinh học chuyên dẫn chương trình thời sự lần đầu tiên được giới thiệu trước công chúng.

Sản phẩm do Tân Hoa Xã phối hợp với công ty công nghệ AI UBTECH nghiên cứu và phát triển. Theo giới thiệu của đơn vị tổ chức, đây là cặp robot hình người mô phỏng sinh học đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt cho công việc dẫn chương trình thời sự.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ ý tưởng sang ứng dụng thực tế của mô hình truyền thông kết hợp giữa “thông tin chính thống và trí tuệ hiện thân”, mở ra một hướng tiếp cận mới cho hoạt động báo chí trong kỷ nguyên AI.

Cận cảnh hai MC robot AI. Ảnh: Xinhua.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu thiết kế diện mạo

Hai robot dẫn chương trình mang tên “Tân Ngôn” và “Tân Ngữ”, trong đó robot nữ là Tân Ngôn, robot nam là Tân Ngữ. Theo Tân Hoa Xã, hai cái tên hàm ý “ngôn ngữ mới mở ra tri thức mới, tiếng nói mới truyền tải thông tin chính xác”, thể hiện kỳ vọng kết hợp tính chính thống, chuẩn xác của báo chí với khả năng truyền tải tri thức.

Điểm đáng chú ý là đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Trương Nghệ Mưu đảm nhận vai trò thiết kế chủ đạo về hình tượng và diện mạo cho cặp robot. Ông cho biết đã tập trung vào mỹ học hình ảnh trước ống kính và việc xây dựng khí chất nhân vật, nhằm tìm kiếm sự cân bằng giữa yêu cầu nghiêm túc, chuẩn mực của một chương trình thời sự với vẻ tự nhiên, tinh tế của robot mô phỏng con người.

Mục tiêu là tạo ra những MC robot vừa đáp ứng tiêu chuẩn chuyên nghiệp của hoạt động truyền thông, vừa có biểu cảm sinh động và tạo cảm giác gần gũi với khán giả.

Cả hai robot được chế tạo theo tỷ lệ 1:1 so với người thật, với hình dáng và diện mạo mô phỏng sinh học. Hệ thống vận hành dựa trên tác nhân AI chuyên xử lý thông tin thời sự, chính trị mang tên “Tân Hoa Ngữ Điển” của Tân Hoa Xã.

Quang cảnh hội trường khi hai MC robot ra mắt, dẫn chương trình bằng hai thứ tiếng Anh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Tích hợp AI, da nhân tạo và trí tuệ nhân tạo hiện thân

Về cấu trúc công nghệ, robot được trang bị kiến trúc gồm ba thành phần liên kết: “bộ não – biểu đạt – điều khiển”. Hệ thống có thể truy xuất theo thời gian thực các thông tin chính trị, thời sự chính thống đã qua quy trình kiểm duyệt và xác thực, qua đó hạn chế nguy cơ phát tán thông tin sai lệch do hiện tượng “ảo giác AI” gây ra.

UBTECH đóng góp chuỗi công nghệ tích hợp, từ da nhân tạo mô phỏng sinh học, phần cứng trí tuệ hiện thân, hệ điều hành, mô hình AI quy mô lớn có khả năng biểu đạt cảm xúc đến công nghệ sản xuất hàng loạt robot hoàn chỉnh.

Sự kết hợp này giúp robot không chỉ có hình dáng gần giống con người mà còn có khả năng xuất hiện trước ống kính, thực hiện các bản tin tại hiện trường và tương tác với người đối diện.

Ông Chu Kiếm, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc UBTECH, cho biết sản phẩm là kết quả hợp tác giữa ba bên: Tân Hoa Xã cung cấp tiêu chuẩn nghiệp vụ báo chí và nền tảng nội dung; UBTECH đảm nhiệm công nghệ toàn diện; còn ê-kíp của đạo diễn Trương Nghệ Mưu phụ trách xây dựng hình tượng.

Phóng sự về sự kiện hai MC robot AI của Tân Hoa Xã ra mắt. Nguồn: Xinhua.

Robot là “nhân sự mới”, không thay thế phóng viên người thật

Ông Tiền Đồng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông mới của Tân Hoa Xã, nhấn mạnh robot dẫn chương trình được xác định là “một vị trí công việc mới trong tòa soạn, chứ không phải nhân vật chính mới”.

Theo đó, cặp robot sẽ hỗ trợ phóng viên và biên tập viên thực hiện nhiều nhiệm vụ như dẫn tin, sản xuất nội dung đa ngôn ngữ và tương tác tại hiện trường. Tân Hoa Xã không định vị chúng như lực lượng thay thế nhà báo con người, mà là công cụ bổ sung nhân lực và năng lực sản xuất nội dung cho tòa soạn.

Trung tâm Truyền thông mới cũng dự kiến khởi động dự án Liên minh Công nghiệp Trí tuệ nhân tạo Tân Hoa Xã tại Bắc Kinh. Mục tiêu là kết nối nguồn lực từ các cơ quan chính quyền, tổ chức truyền thông, doanh nghiệp công nghệ và viện nghiên cứu, xây dựng nền tảng kết hợp giữa nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn, qua đó thúc đẩy việc đưa công nghệ AI vào hoạt động truyền thông.

Trong tương lai, UBTECH dự kiến mở rộng ứng dụng robot sang nhiều môi trường khác nhau, như các trung tâm giáo dục trải nghiệm và nghiên cứu, không gian tiếp đón khách của thành phố, hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế và các chương trình đưa tin về thám hiểm không gian.

Diễn đàn lần này do Tân Hoa Xã và Chính quyền nhân dân thành phố Bắc Kinh đồng tổ chức; các đơn vị thực hiện gồm Ban Đối ngoại Tân Hoa Xã, Trung tâm Truyền thông mới Tân Hoa Xã và Website Tân Hoa. Sự kiện hướng tới xây dựng nền tảng đối thoại, hợp tác giữa các cơ quan truyền thông toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự đồng thuận về ứng dụng AI trong lĩnh vực truyền thông.

Theo Xinhua, Singtao