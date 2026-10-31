'Tân Hóa-Khi rốn lũ vươn mình ra thế giới'
Có những vùng đất được thiên nhiên ưu ái bằng những cảnh quan hùng vĩ. Và cũng có những vùng đất phải đi qua thử thách của thiên nhiên để tìm thấy giá trị riêng của mình. Tân Hóa là một vùng đất như thế. Nằm trong Khu du lịch cấp tỉnh Kim Phú, bao quanh bởi những dãy núi đá vôi, dòng Nan và những cánh rừng xanh bất tận. Với sự hùng vĩ về cảnh quan thiên nhiên cũng như sự độc đáo về các giá trị văn hóa còn lưu giữ, nhất là sự mộc mạc, hiếu khách của người dân địa phương, Tân Hóa hội tụ đầy đủ các tiềm năng và đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của du khách. Từ một vùng quê nghèo, thường xuyên đối mặt với thiên tai, Tân Hóa đã và đang từng bước biến những bất lợi của tự nhiên thành lợi thế để phát triển du lịch, tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân.
Xuân Phú (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/202610/tan-hoa-khi-ron-lu-vuon-minh-ra-the-gioi-8996432/