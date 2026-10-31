'Tân Hóa-Khi rốn lũ vươn mình ra thế giới'

Không hoạt động tại một tòa soạn báo chí, không có thẻ nhà báo, nhưng những cán bộ làm công tác tuyên truyền của Công an tỉnh Cao Bằng vẫn ngày ngày mang máy ảnh, máy quay xuống cơ sở để làm nhiệm vụ chính trị. Mỗi chuyến đi của họ là một câu chuyện, một trải nghiệm nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền và cũng là cách để họ đến gần hơn với đồng đội, nhân dân.