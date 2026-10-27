Tân Hòa hỗ trợ người dân hoàn thiện định danh điện tử

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, đón từng công dân”, từ tháng 7/2026, Công an phường Tân Hòa triển khai mô hình phát triển công dân số tại 11 nhà văn hóa thuộc 11 tổ dân phố, hỗ trợ người dân thực hiện định danh điện tử và sử dụng các dịch vụ số.

Tại các điểm hỗ trợ, cán bộ Công an phường hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ định danh điện tử, sử dụng tài khoản VNeID, tích hợp giấy tờ theo quy định và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Người dân đồng thời được hướng dẫn bảo vệ thông tin cá nhân, bảo đảm an toàn tài khoản và nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Từ khi triển khai đến nay, mô hình đã hỗ trợ 1.035 công dân hoàn thiện hồ sơ định danh điện tử. Cách làm này đặc biệt chú trọng người cao tuổi, người sức khỏe yếu, đi lại khó khăn và những trường hợp chưa thành thạo công nghệ, giúp người dân từng bước làm quen với các ứng dụng số và chủ động hơn khi giải quyết thủ tục hành chính.

Tại Tổ dân phố số 10, cụ Nguyễn Thị Lai, 92 tuổi, được cán bộ Công an phường trực tiếp hướng dẫn các thao tác liên quan đến định danh điện tử. Việc hỗ trợ tại cơ sở giúp người cao tuổi khắc phục những trở ngại khi sử dụng điện thoại thông minh, tiếp cận thuận lợi hơn với các tiện ích số.

Thượng tá Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng Công an phường Tân Hòa cho biết, đơn vị xác định phát triển công dân số phải gắn với quyền lợi thiết thực của người dân. Vì vậy, lực lượng Công an tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ định danh điện tử, tích hợp thông tin và sử dụng các tiện ích số, đồng thời chú trọng độ chính xác của dữ liệu và an toàn thông tin.

Thời gian tới, Công an phường phối hợp với các tổ dân phố rà soát những trường hợp chưa hoàn thiện hồ sơ để có phương án hỗ trợ phù hợp, ưu tiên người cao tuổi, người sức khỏe yếu và người gặp khó khăn trong đi lại. Đối với công dân đang ở nước ngoài, lực lượng hướng dẫn thực hiện theo quy định và điều kiện thực tế của từng trường hợp.

Công an phường Tân Hòa phấn đấu hoàn thành việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử, hướng tới đạt tỷ lệ 100% đối với công dân thuộc diện thực hiện và đủ điều kiện. Qua đó, góp phần nâng cao kỹ năng số, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thúc đẩy chuyển đổi số ngay từ cơ sở.