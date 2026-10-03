Tân hoa hậu xin về nhà lo tang sự sau đăng quang Miss Universe Vietnam

Tối 2/10, chung kết Miss Universe Vietnam 2026 chính thức diễn ra, quy tụ 30 thí sinh cùng nhau tranh tài. Sau các phần thi, Nguyễn Quỳnh Anh chính thức đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Ngay sau đăng quang, Nguyễn Quỳnh Anh có chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tân hoa hậu gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, ê-kíp, các thí sinh và người hâm mộ, đồng thời cho biết cô sẽ trở về Hà Nội trong thời gian ngắn để lo liệu công việc gia đình sau khi bà vừa qua đời.

Trong chia sẻ của mình, Nguyễn Quỳnh Anh bày tỏ: "Chiếc vương miện ngày hôm nay không chỉ là một niềm tự hào, mà còn là một trách nhiệm lớn lao". Người đẹp cho biết cô hiểu phía sau khoảnh khắc đăng quang là tình yêu, sự kỳ vọng và niềm tin mà mọi người dành cho mình. Vì vậy, cô sẽ trân trọng và cố gắng hết sức để đáp lại những tình cảm đó.

Đáng chú ý, tân hoa hậu xin phép được trở về quê nhà trong thời gian ngắn để lo liệu những công việc gia đình và ở bên người thân trong thời điểm gia đình có biến cố. Quỳnh Anh cũng bày tỏ mong muốn được gặp bà lần cuối, dành những giây phút cuối cùng ở bên gia đình trước khi tiếp tục hành trình trên cương vị mới.

"Quỳnh Anh rất mong mọi người sẽ thấu hiểu và cho phép mình được ưu tiên gia đình trong khoảng thời gian đặc biệt này", cô chia sẻ.

Theo kế hoạch được Quỳnh Anh công bố, sau khi hoàn thành những công việc của gia đình, cô sẽ trở lại Hải Phòng, tiếp tục đồng hành cùng Top 5 và tham gia đầy đủ các hoạt động trong thời gian đương nhiệm. Người đẹp khẳng định sẽ thực hiện trách nhiệm của một tân hoa hậu bằng sự nghiêm túc, tình yêu và lòng biết ơn.

Thông tin này nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả dành cho Nguyễn Quỳnh Anh sau khi cô đăng quang. Bên cạnh niềm vui trước thành tích của người đẹp, nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm trước mất mát mà cô đang trải qua. Khán giả gửi lời động viên, mong Quỳnh Anh có thêm thời gian ở bên gia đình và sớm vượt qua nỗi buồn.

Trước đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026, Nguyễn Quỳnh Anh từng đau buồn chia sẻ tin bà qua đời. Thời điểm đó, cô nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ người thân, bạn bè và khán giả.

Khán giả bày tỏ sự đồng cảm dành cho Quỳnh Anh khi cô gặp biến cố trước đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, đến từ Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,73 m cùng số đo 82-63-93 cm. Người đẹp từng theo học ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Công đoàn Hà Nội và Cao đẳng Du lịch Sài Gòn.

Năm 2024, Quỳnh Anh từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam. Sau 2 năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu cao hơn và cuối cùng giành chiến thắng. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, người đẹp có nhiều năm gắn bó với sàn diễn thời trang, từng xuất hiện trong nhiều chương trình và hoạt động liên quan đến lĩnh vực người mẫu.

Sau đêm đăng quang, hành trình của Nguyễn Quỳnh Anh trên cương vị Miss Universe Vietnam 2026 sẽ chính thức bắt đầu. Trước mắt, cô dành thời gian cho gia đình, sau đó trở lại với các hoạt động của nhiệm kỳ.