Tân Hoa hậu Việt Nam Yến Trang lên tiếng khi bị chê

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng, Nguyễn Yến Trang (đến từ Hà Nội) đăng quang hoa hậu, còn Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi lần lượt là á hậu 1, 2. Sau khi kết quả được công bố, mạng xã hội tranh cãi về kết quả.

Nhiều khán giả cho rằng tân hoa hậu có nhan sắc mờ nhạt. Việc Yến Trang đăng quang gây bất ngờ bởi không nhiều người dự đoán cô trở thành hoa hậu. Trong khi đó, nhiều gương mặt khác được cho là có nhan sắc và học vấn nổi bật hơn.

Sáng 8/11, họp báo của Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với sự tham gia của top 3 Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh và Lê Phương Nghi. Họ chia sẻ về kết quả gây tranh luận.

Lý do Nguyễn Yến Trang trở thành hoa hậu

Tại buổi họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng, Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 lên tiếng về những tranh luận xoay quanh kết quả.

Ông cho rằng việc mỗi mùa thi xuất hiện những nhận xét trái chiều là điều bình thường. Theo ông, khán giả có quyền lựa chọn hình mẫu hoa hậu riêng dựa trên cảm nhận về nhan sắc, nụ cười hay vóc dáng của từng thí sinh. Tuy nhiên, việc lựa chọn người chiến thắng cần dựa trên những tiêu chí và quy trình đánh giá toàn diện hơn từ BTC.

"Để chọn ra một hoa hậu, trước hết chúng tôi phải căn cứ vào quy chế chặt chẽ đã được các cơ quan chức năng phê duyệt, cùng quy chế làm việc của ban tổ chức và ban giám khảo. Những quy định này không chỉ đề cập đến nhan sắc mà còn bao gồm nhiều yếu tố khác", ông Phùng Công Sưởng nói.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026: Trần Xuân Khánh Linh, Nguyễn Yến Trang và Lê Phương Nghi (từ trái sang). Ảnh: BTC.

Trưởng ban tổ chức cho biết hình ảnh thí sinh thể hiện trên sân khấu trong đêm chung khảo và chung kết chỉ là một phần của quá trình đánh giá. Ban tổ chức còn theo dõi các cô gái từ khi bước vào nhà chung, tham gia hoạt động, sự kiện đến việc tuân thủ nội quy cuộc thi.

"Trước công chúng, một cô gái có thể thể hiện rất tốt, nhưng chúng tôi còn có khoảng thời gian đồng hành và tham gia các hoạt động cùng thí sinh để có thêm thông tin", ông nói.

Theo ông Phùng Công Sưởng, ban giám khảo gồm 6 thành viên có uy tín, kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Họ cùng đánh giá thí sinh dựa trên 4 trụ cột giá trị gồm nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến. Vì vậy, quyết định lựa chọn top 3 và các danh hiệu cao nhất là kết quả đồng thuận của tập thể ban giám khảo, các tiểu ban truyền thông, thí sinh cùng những nguồn thông tin đa chiều.

Ông cũng thừa nhận có những thí sinh được công chúng dự đoán tiến sâu nhưng cuối cùng không đạt thứ hạng như kỳ vọng. Ông giải thích, những yếu tố không thể hiện trên sân khấu, chẳng hạn ý thức chấp hành quy định tại nhà chung, cũng được ban tổ chức quan tâm.

"Trong top 3, việc tôn vinh hoa hậu không có nghĩa phủ nhận vẻ đẹp của 2 á hậu. Trong thực tế, có những điểm các á hậu mạnh hơn hoa hậu, nhưng khi nhìn tổng thể, cô gái đăng quang là người hội tụ nhiều ưu điểm hơn", ông Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Đề cập đến nhận xét cho rằng hoa hậu chưa thực sự nổi bật, ông khẳng định 25 cô gái góp mặt ở vòng chung kết đều đáp ứng những tiêu chí của cuộc thi. Khi lựa chọn top 3, BTC cụ thể hóa quy chế thông qua nhiều tiêu chí, không chỉ dựa vào chiều cao, cân nặng hay trình độ học vấn.

"Chúng tôi còn đánh giá tính cách, lòng trắc ẩn, ý chí nỗ lực và mong muốn đóng góp cho cộng đồng của mỗi thí sinh. Những điều đó phải được nhìn nhận qua quá trình tương tác, trao đổi, phỏng vấn chứ không thể chỉ đánh giá trong một đêm thi", ông nói.

Sau cuộc thi, BTC dự kiến tạo điều kiện để top 3 tham gia các hoạt động truyền thông, dự án nhân ái và hành trình tri ân tại những địa phương đã đồng hành cùng cuộc thi. Các người đẹp sau đó sẽ được sắp xếp thời gian phù hợp để trở lại trường học, thăm gia đình và xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn.

Tân hoa hậu tự tin về ngoại hình

Trước những ý kiến trái chiều, lời chê bai, so sánh sau đăng quang, Nguyễn Yến Trang cho biết cô không suy nghĩ quá nhiều về các bình luận. Tân hoa hậu mong muốn công chúng tiếp tục theo dõi hành trình sắp tới để nhìn thấy sự trưởng thành và nỗ lực hoàn thiện bản thân của cô.

Khi được hỏi có dự định phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo hay không, Yến Trang khẳng định chưa có kế hoạch này. Cô cho biết một trong những lý do lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc.

"Tôi rất tôn trọng tiêu chí của cuộc thi. Hiện tại, tôi hài lòng và tự tin với vẻ đẹp của bản thân", cô chia sẻ.

Về định hướng sau đăng quang, Yến Trang cho biết sẽ chờ sự sắp xếp từ BTC, đồng thời mong muốn tham gia các dự án nhân ái cùng các thí sinh. Cô cũng đặt mục tiêu tiếp tục học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Yến Trang chia sẻ cô không quá bận tâm tới những ý kiến trái chiều. Ảnh: BTC.

Khi được hỏi sẽ làm gì cho gia đình sau khi đăng quang, cô trả lời: "Thật sự khi được xướng tên trở thành tân Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi chỉ nghĩ mình phải có trách nhiệm cống hiến hết mình chứ chưa nghĩ đến việc làm gì cho bản thân. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục nỗ lực học hành, rèn luyện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Trong khi đó, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho biết cô muốn sử dụng kiến thức và những trải nghiệm có được trong quá trình học tập để đóng góp cho cộng đồng. Theo người đẹp, việc học không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức cho bản thân mà còn đi kèm trách nhiệm chia sẻ những giá trị đó với xã hội.

Khánh Linh cho biết cô sẽ tận dụng sức lan tỏa từ danh hiệu á hậu để tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa lòng nhân ái.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng Lê Phương Nghi với vẻ đẹp nổi bật, câu trả lời ứng xử tự tin nhưng lại chỉ dừng ở vị trí á hậu 2.

Trước ý kiến trên, Lê Phương Nghi bày tỏ: “Về kết quả hôm qua, tôi rất tôn trọng sự đánh giá của ban giám khảo và BTC. Kết quả rất công tâm và khách quan. Bên cạnh đó, tôi cũng tin mỗi thí sinh đến với cuộc thi đã nỗ lực không ngừng và tôi cũng vậy. Việc đạt được danh hiệu á hậu, tôi cũng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn vô cùng biết ơn. Bên cạnh đó, đêm thi vừa qua tôi cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, nên rất hài lòng với các phần thi của bản thân. Tôi cảm thấy rất biết ơn và đã lưu giữ được nhiều khoảnh khắc rất đẹp”.