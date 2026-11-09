Tân Hoa hậu Việt Nam: 'Tôn trọng những bình luận trái chiều'

Sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang trở thành tâm điểm chú ý khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất.

Sáng 8/11 cô tham dự buổi họp báo sau đăng quang. Tại họp báo, Yến Trang nhận được câu hỏi của phóng viên về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội xung quanh nhan sắc của cô.

Hoa hậu Yến Trang tại họp báo sáng 8/11. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Hài lòng với nhan sắc tự nhiên hiện tại

Trả lời báo chí, Yến Trang cho biết cô đã có dịp đọc các bình luận nhưng không quá bận lòng. Người đẹp sinh năm 2006 cho rằng mỗi khán giả có góc nhìn và tiêu chuẩn riêng, vì vậy cô tôn trọng những ý kiến khác biệt.

“Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt”, Yến Trang chia sẻ.

Thay vì cố gắng phản hồi từng nhận xét, tân hoa hậu muốn chứng minh năng lực và giá trị của bản thân bằng những hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Cô hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi hành trình sau đăng quang, nhìn thấy sự trưởng thành của mình qua từng công việc và dự án.

“Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng”, cô nói.

Khi được hỏi về khả năng can thiệp thẩm mỹ sau đăng quang, Nguyễn Yến Trang khẳng định hiện tại cô chưa có dự định phẫu thuật để thay đổi ngoại hình.

Theo Yến Trang, việc lựa chọn tham gia Hoa hậu Việt Nam xuất phát từ sự trân trọng những giá trị mà cuộc thi theo đuổi, trong đó có tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên. Đây cũng là điểm khiến cô cảm thấy đồng điệu và mong muốn chinh phục sân chơi này.

“Hiện tại, tôi chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Lý do tôi lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa”, người đẹp chia sẻ.

Cô cho biết hài lòng với diện mạo hiện tại và muốn giữ gìn những nét đẹp vốn có. Dù không loại trừ khả năng quan điểm có thể thay đổi trong tương lai, ở thời điểm này, Yến Trang chưa có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ.

“Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình”, cô nói.

Muốn tập trung cống hiến

Hoa hậu Yến Trang trả lời câu hỏi của phóng viên. Ảnh: Dương Triều, Trọng Tài.

Ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang đang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, cô được biết đến là nữ sinh có thành tích học tập tốt, lựa chọn theo đuổi ngành sư phạm và từng bày tỏ mong muốn trở thành giáo viên.

Việc đăng quang đặt ra cho Yến Trang vai trò mới với nhiều trách nhiệm hơn. Khi được hỏi về những dự định cá nhân sau cuộc thi, cô cho biết chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho riêng mình. Điều cô quan tâm trước mắt là làm tròn trách nhiệm của người giữ danh hiệu Hoa hậu Việt Nam.

“Tôi chưa có dự định riêng cho bản thân. Khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội. Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho bản thân, nhưng chắc chắn tiếp tục hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”, Yến Trang chia sẻ.

Người đẹp cho biết sẽ chờ đợi sự sắp xếp và định hướng hoạt động từ Ban tổ chức. Cô mong muốn được tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức, các thí sinh, hoa hậu và đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động xã hội, Yến Trang xác định việc học tập vẫn là ưu tiên cần duy trì. Cô muốn tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hoàn thiện bản thân để đáp ứng những yêu cầu mới sau khi đăng quang.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, Yến Trang phải đối diện sự quan sát và kỳ vọng lớn hơn từ công chúng. Với Yến Trang, hành trình phía trước không chỉ là việc xuất hiện tại các sự kiện hay duy trì hình ảnh trước truyền thông, mà còn là quá trình trau dồi kiến thức, kỹ năng và ý thức trách nhiệm.